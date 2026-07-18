Настоящий ад: из-за масштабного пожара дотла сгорели более 100 домов, огонь гасят вертолеты

В Норвегии бушуют пожары / © Getty Images

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В норвежском муниципалитете Драммен вспыхнул пожар, быстро переросший в стихийное бедствие. Мощное пламя мгновенно охватило плотную жилую застройку и полностью уничтожило более 100 домов.

Об этом сообщает NRK.

Локализовать стену огня спасателям не удавалось в течение длительного времени из-за быстрого распространения фронта возгорания на близлежащую территорию.

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Зона чрезвычайной ситуации расширялась поминутно, что заставило правоохранителей действовать максимально оперативно. Полиция и экстренные службы провели срочную эвакуацию нескольких сотен местных жителей из опасного района.

Несколько человек находятся под превентивным наблюдением медиков из-за отравления угарным газом. Кроме того, один норвежский пожарный получил легкие травмы во время ликвидации возгорания.

Для укрощения стихии власти Норвегии объявили полную мобилизацию экстренных служб региона. К тушению привлекли все доступные пожарные бригады Восточной Норвегии. Поскольку подъезд наземной техники к некоторым ячейкам был затруднен, в небо подняли мощную авиационную группировку — шесть специальных пожарных вертолетов.

Для обеспечения безопасности воздушных операций и беспрепятственной работы ликвидаторов в зоне ЧП власти ввели тотальный запрет на любые полеты.

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Точные причины, спровоцировавшие возникновение этого страшного огненного коллапса, остаются неустановленными.

Напомним, на юге Испании бушует лесной пожар, который уже унес жизни по меньшей мере 12 человек.

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