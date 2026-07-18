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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
700
Время на прочтение
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«Резерв+» временно не будет работать: появилось важное уточнение от Минобороны

В приложении для призывников, военнообязанных и резервистов возможен кратковременный сбой.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Резер+

Резер+

Приложение «Резерв+» будет работать в обычном режиме. Технические работы будут продолжаться в ночное время по 1-2 часа. ночью в промежутке 18-22 июля.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Уточнение по техническим работам в „Резерв+“. Он будет работать в обычном режиме. Технические работы будут краткосрочными и продлятся 1–2 часа в ночное время», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рекомендовали заранее загрузить PDF-версию военно-учетного документа.

«Если вы военнообязаны, имеете отсрочку или бронирование и планируете пересекать государственную границу ночью или есть основания для передвижения во время комендантского часа, рекомендуем на всякий случай загрузить PDF-версию военно-учетного документа», — подчеркнули в Минобороны.

Заметим, в Минобороны анонсировали 18-22 июля краткосрочные отключения сервисов «Резерв+» из-за технических работ. В министерстве отмечали, что работы будут проводиться ночью.

Как сообщалось, в приложении «Резерв+» запустили новые контракты: пехотно-штурмовой, боевой и базовый. Сервис позволяет выбрать направление службы, просмотреть доступные предложения и сообщить рекрутеру о заинтересованности в контракте по определенным срокам.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
700
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