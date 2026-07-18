«Резерв+» временно не будет работать: появилось важное уточнение от Минобороны

Резер+

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Приложение «Резерв+» будет работать в обычном режиме. Технические работы будут продолжаться в ночное время по 1-2 часа. ночью в промежутке 18-22 июля.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Уточнение по техническим работам в „Резерв+“. Он будет работать в обычном режиме. Технические работы будут краткосрочными и продлятся 1–2 часа в ночное время», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также рекомендовали заранее загрузить PDF-версию военно-учетного документа.

«Если вы военнообязаны, имеете отсрочку или бронирование и планируете пересекать государственную границу ночью или есть основания для передвижения во время комендантского часа, рекомендуем на всякий случай загрузить PDF-версию военно-учетного документа», — подчеркнули в Минобороны.

Заметим, в Минобороны анонсировали 18-22 июля краткосрочные отключения сервисов «Резерв+» из-за технических работ. В министерстве отмечали, что работы будут проводиться ночью.

Как сообщалось, в приложении «Резерв+» запустили новые контракты: пехотно-штурмовой, боевой и базовый. Сервис позволяет выбрать направление службы, просмотреть доступные предложения и сообщить рекрутеру о заинтересованности в контракте по определенным срокам.

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