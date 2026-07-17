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- Украина
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"Резерв+" перестанет работать: в Минобороны сделали важное предупреждение
Перебои в работе важного для военнообязанных сервиса связаны с техническими работами, которые продлятся с 18 по 22 июля.
Приложение «Резерв+», в котором военнообязанные оформляют военно-учетный документ для предъявления по требованию представителей полиции или ТЦК, будет временно недоступно.
Как сообщили в Министерстве обороны, это связано с техническими работами, которые будут проводиться с 18 по 22 июля.
В ведомстве отметили, что технические работы будут проводиться преимущественно в ночное время, однако пользователям рекомендуется заранее подготовиться к возможным перебоям в работе сервиса.
В Министерстве обороны рекомендуют заранее скачать PDF-версию военно-учетного документа и, по возможности, распечатать её, чтобы иметь документ при себе на случай временной недоступности приложения.
Для этого необходимо на главном экране «Резерв+» нажать кнопку «➕» и выбрать пункт «Скачать PDF».
В Минобороны заверили, что после завершения технических работ все сервисы приложения будут работать в обычном режиме.
Напомним, ранее в мобильном приложении «Резерв+» временно ограничивали работу некоторых электронных услуг. В частности, речь шла о сервисах, требующих подтверждения данных об инвалидности через другие государственные системы.