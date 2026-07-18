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- Украина
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В Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке дронов
По сообщениям местных жителей, было громко в районе военного аэродрома «Гвардейское», а также в Феодосии, Керчи и Севастополе.
В ночь на 18 июля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщает телеграмма-канал Крымский ветер.
По информации местных жителей, наиболее интенсивные взрывы прогремели в районе военного аэродрома в гарнизоне «Гвардейское». Сообщается о более чем 20 взрывах.
По словам очевидцев, российские мобильные огневые группы пытались сбивать беспилотники, однако, как утверждается, этого сделать не удалось.
Также местные жители сообщают о зареве и непродолжительной детонации в районе гарнизона «Гвардейское».
Кроме того, взрывы были слышны в Феодосии и Керчи.
В Севастополе, по словам очевидцев, в районе Казачьей бухты российские военные открывали огонь по беспилотникам в направлении моря. Местные жители утверждают, что дроны сбить не удалось.
Позже жители Феодосии сообщили о еще одном сильном взрыве в городе.
Официальной информации о причинах взрывов или возможных последствиях нет.
Ранее сообщалось, что Украина наносит удары не только по военным объектам полуострова, но и по автомобильным, железнодорожным и морским путям, соединяющим оккупированный Крым с Россией.
Мы ранее информировали, что взрывы прогремели сразу в нескольких населенных пунктах оккупированного Крыма, а в Керчи, по предварительным данным, произошло попадание вблизи железнодорожного вокзала.