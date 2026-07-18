В Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке дронов

Взрывы раздаются в Крыму / © из соцсетей

Реклама

В ночь на 18 июля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает телеграмма-канал Крымский ветер.

По информации местных жителей, наиболее интенсивные взрывы прогремели в районе военного аэродрома в гарнизоне «Гвардейское». Сообщается о более чем 20 взрывах.

Реклама

По словам очевидцев, российские мобильные огневые группы пытались сбивать беспилотники, однако, как утверждается, этого сделать не удалось.

Также местные жители сообщают о зареве и непродолжительной детонации в районе гарнизона «Гвардейское».

Кроме того, взрывы были слышны в Феодосии и Керчи.

В Севастополе, по словам очевидцев, в районе Казачьей бухты российские военные открывали огонь по беспилотникам в направлении моря. Местные жители утверждают, что дроны сбить не удалось.

Реклама

Позже жители Феодосии сообщили о еще одном сильном взрыве в городе.

Официальной информации о причинах взрывов или возможных последствиях нет.

Ранее сообщалось, что Украина наносит удары не только по военным объектам полуострова, но и по автомобильным, железнодорожным и морским путям, соединяющим оккупированный Крым с Россией.

Мы ранее информировали, что взрывы прогремели сразу в нескольких населенных пунктах оккупированного Крыма, а в Керчи, по предварительным данным, произошло попадание вблизи железнодорожного вокзала.

Реклама

Новости партнеров