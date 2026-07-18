Комбайн / © Pixabay

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Несмотря на ожидания хорошего урожая, российские аграрии готовятся к значительным убыткам из-за последствий войны против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и судам в Черном и Азовском морях повлекли за собой дефицит дизельного горючего, подорожание логистики и проблемы с экспортом зерна.

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Reuters приводит историю супругов фермеров Владимира и Любови Федорченко из Ростовской области. В этом году они рассчитывают на хороший урожай, однако из-за топливного кризиса расходы на дизельное топливо для тракторов и комбайнов существенно возросли.

Кроме того, по словам Владимира Федорченко, работники хозяйства вынуждены тратить много времени на поиски горючего и заправку собственных автомобилей, чтобы добраться до работы.

Еще одной серьезной проблемой стало ограничение судоходства в Азовском море, являющееся ключевым маршрутом для экспорта зерна из Ростовской области. Из-за этого, отмечает Reuters, предложения по закупке нового урожая почти перестали поступать.

«Все замерло. Ячмень остановился. Пшеница — остановилась. И нам сейчас отчаянно нужны деньги. Нам нужно продать (урожай) и купить дизельное топливо, удобрения», — рассказал фермер.

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По словам Любови Федорченко, недавно им было предложено продать пшеницу по 14 500 рублей за тонну. Впрочем после вычета около 2 500 рублей на транспортировку прибыль остается минимальной.

Она отметила, что с учетом затрат на заработные платы, горючее, удобрения и обновление техники такая цена практически не оставляет возможностей для развития хозяйства.

Как отмечает Reuters, трудности отдельных фермеров отражают общий кризис, с которым сталкивается аграрный сектор России.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что перспективы урожая остаются положительными, однако признала проблемы с обеспечением дизельным горючим во всех регионах страны. По ее словам, государство намерено обеспечить аграриев необходимыми ресурсами.

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В то же время, эксперт консалтинговой компании SovEcon Андрей Сизов предупредил, что длительные ограничения судоходства могут сказаться не только на российских производителях, но и на мировом рынке зерна.

«Если не будет военного решения для открытия Азовского моря, а ситуация затянется на большую часть второй половины года, Россия может недопоставить на мировой рынок от 5 до 10 миллионов тонн пшеницы», — сказал он.

По оценкам эксперта, только из-за подорожания дизельного горючего фермеры уже теряют около тысячи рублей с каждой тонны зерна, а проблемы с судоходством в Азовском море фактически удваивают эти потери.

В Reuters отмечают, что финансовое давление может заставить российских аграриев и дальше сокращать площади посевов зерновых культур.

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Сами фермеры признают, что ситуация становится все сложнее.

«Каждый год становится все хуже и хуже. В прошлом году неурожай и засуха задушили все, а в этом году финансовая ситуация. Урожай есть, но продать его невозможно», — жалуются фермеры государства-оккупанта.

Ранее сообщалось, что после значительных потерь Черноморского флота Россия уже не может надежно прикрывать свои главные экспортные порты в Азовском море от воздушных атак.

Мы ранее информировали, что из-за жесткого дефицита горючего и бессилия Кремля россияне массово платят тысячи рублей экстрасенсам, чтобы те «колдували» на уменьшение расхода бензина.

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