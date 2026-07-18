Астрологический прогноз на 18 июля

Единорог / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для тех, кто верит в свои силы и не боится препятствий — им можно приступать к решению вопросов любого характера.

Символ дня: Единорог.

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: перламутровый, белый, серебристый.

Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон, мрамор.

Реклама

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, нужно лечить при появлении первых симптомов.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, раздражающие кишечник — соленья, копченые и маринады.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Реклама

Дачные работы дня: растениям необходимы усиленный полив и подкормка.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, цель которых — удача в любви.

Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими, но свидетельствуют о том, что в жизни человека существуют определенные проблемы.

Табу дня: нельзя не только делать, но и желать зла другим людям.

Реклама

Цитата дня: «Всякое препятствие в любви только усиливает ее» (Уильям Шекспир).

Читайте также:

Новости партнеров