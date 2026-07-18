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Астрологический прогноз на 18 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для тех, кто верит в свои силы и не боится препятствий — им можно приступать к решению вопросов любого характера.
Символ дня: Единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: перламутровый, белый, серебристый.
Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон, мрамор.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, нужно лечить при появлении первых симптомов.
Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, раздражающие кишечник — соленья, копченые и маринады.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: растениям необходимы усиленный полив и подкормка.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, цель которых — удача в любви.
Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими, но свидетельствуют о том, что в жизни человека существуют определенные проблемы.
Табу дня: нельзя не только делать, но и желать зла другим людям.
Цитата дня: «Всякое препятствие в любви только усиливает ее» (Уильям Шекспир).
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