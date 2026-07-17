В нежно-розовом брючном костюме: инфанта София впечатлила красивым образом на публичном мероприятии

Инфанта София / © Getty Images

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Во время аудиенции с попечительским советом Испанского комитета Фонда Объединенных Всемирных Колледжей король и королева приняли членов совета, спонсоров и студентов, принятых на 2026 учебный год, а также тех, кто возвращается после завершения двух лет обучения.

София и ее сестра Леонор присутствовали как выпускницы Атлантического колледжа UWC в Уэльсе, подтверждая свою связь с учебным заведением и выражая поддержку студенткам, которые вот-вот начнут этот этап своей жизни.

Принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Мода вновь оказалась в центре внимания мероприятия, особенно для инфанты Софии. После нескольких выходов в белом наряде, за единственным исключением церемонии вручения премии принцессы Жироны, младшая дочь короля и королевы удивила всех, выбрав удачный розовый цвет.

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Она надела классический костюм от Mango, состоящий из двубортного блейзера и широких брюк — элегантное и вневременное сочетание, которое особенно подчеркнуло ее тон кожи и красивые длинные русые волосы.

Инфанта София / © Getty Images

В завершение образа София надела бежевые мюли на плоской подошве от испанского бренда LMDI Collection. Модель с открытой пяткой, выполненная из козьей кожи и украшенная изысканной золотой пряжкой, которую она обувала на свою конфирмацию в 2023 году.

Мы также показывали, какой образ для этого выхода выбрала ее сестра принцессе Леонор.

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