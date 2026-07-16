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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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116
Время на прочтение
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Оккупированный Крым всю ночь содрогается от взрывов: фиксируются перебои со светом

На фоне атаки оккупанты временно перекрыли движение по Крымскому мосту.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Набухшие в Крыму

Набухшие в Крыму / © Associated Press

В ночь на 16 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Местные жители сообщают об атаке беспилотников.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

По его данным, взрывы и работу российской ПВО слышали в Симферополе, Керчи, Бахчисарайском районе и Феодосии.

Также сообщается, что на фоне атаки оккупанты временно перекрыли движение по Крымскому мосту.

Кроме того, по предварительной информации, беспилотники могли атаковать электроподстанцию ПС 220 кВ Бахчисарай. В то же время, как отмечает Telegram-канал, перебои с электроснабжением в этом районе не зафиксированы.

Ранее сообщалось, что Силы специальных операций сообщили о поражении Балаклавской ТЭС в оккупированном Севастополе.

Мы ранее информировали, что после атаки дронов в Крыму начался энергетический хаос, без света остались целые районы.

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Дата публикации
Количество просмотров
116
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