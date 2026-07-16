Оккупированный Крым всю ночь содрогается от взрывов: фиксируются перебои со светом

Набухшие в Крыму / © Associated Press

Реклама

В ночь на 16 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Местные жители сообщают об атаке беспилотников.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

По его данным, взрывы и работу российской ПВО слышали в Симферополе, Керчи, Бахчисарайском районе и Феодосии.

Реклама

Также сообщается, что на фоне атаки оккупанты временно перекрыли движение по Крымскому мосту.

Кроме того, по предварительной информации, беспилотники могли атаковать электроподстанцию ПС 220 кВ Бахчисарай. В то же время, как отмечает Telegram-канал, перебои с электроснабжением в этом районе не зафиксированы.

Ранее сообщалось, что Силы специальных операций сообщили о поражении Балаклавской ТЭС в оккупированном Севастополе.

Мы ранее информировали, что после атаки дронов в Крыму начался энергетический хаос, без света остались целые районы.

Реклама

Новости партнеров