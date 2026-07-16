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Магнитная буря 16 июля: чего ждать от активности Солнца
По данным ученых, активность Солнца достаточно сложна.
Сегодня, 16 июля, метеоусловия будут спокойны. Магнитная буря ослабнет. Она опустится до зеленого уровня — К-индекс 3.
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
По данным учёных, солнечная активность низкая. В общем, сегодня ожидаются достаточно спокойные геомагнитные условия.
Впрочем, вероятность, что в ближайшее время возможно прибытие выброса корональной массы и незначительное увеличение скорости солнечного ветра от небольшой корональной дыры.
Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за мощных вспышек и выбросов плазмы на Солнце. Когда поток заряженных частиц достигает планеты, он взаимодействует с ее магнитным полем и может повлечь за собой различные последствия.