"Надо менять обоих": Зеленский не мог мириться с "войной" между Федоровым и Сырским – инсайд СМИ

Михаил Федоров / © ТСН

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Президент Владимир Зеленский решил пожертвовать одним из своих ближайших соратников — министром обороны Михаилом Федоровым. В среду, 15 июля, Михаил Федоров опубликовал отчет по итогам работы своей команды и подтвердил уход из Минобороны.

Почему Зеленский отстраняет Федорова от должности главы Минобороны, говорится в статье «Украинской правды».

Один из депутатов «Слуги народа», присутствовавший на заседании фракции, рассказал: «Было видно, что президенту очень трудно об этом говорить. Он минут десять буквально выжимал из себя слова, подбирал формулировки, пытался объяснить свое решение. Оно как и выглядело рациональным, но было видно, что это увольнение Федорова дается очень непросто».

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На самом деле, интриги относительно кандидатуры нового премьера или большинства будущих министров для депутатов почти не существовало.

Половину фамилий они знали заранее, потому что это действующие министры. Фамилии другой половины, как всегда, впервые увидели непосредственно на представлении.

Единственный вопрос, который действительно волновал фракцию, — судьба Федорова. Именно об этом депутаты и вспомнили прежде всего.

По словам собеседников УП, президент объяснял, что больше не может мириться с постоянным конфликтом между министром обороны и главнокомандующим Александром Сырским.

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«Они живут в двух разных мирах. Миша желает все цифровизировать, выстроить систему вокруг технологий. Военные хотят, чтобы их просто слышали. Они просят закупить одну номенклатуру вооружения, а она отказывается и финансирует другие направления. Они просто перестали слышать друг друга», — передает слова президента один из депутатов.

Другой собеседник вспоминает еще более жесткий выпад президента: «Доходило до абсурда. Сырский приходил и говорил: „Федоров не дает ничего под конкретные операции“. Затем приходил Федоров и отвечал: „Мы все дали, просто этим неправильно пользуются, не так и не там, где нужно“. И так по кругу».

То есть, Зеленский пытался донести депутатам, что его главный мотив — как-то сбалансировать отношения армии и правительства.

Ну, я не могу допустить, чтобы в воюющей стране Министерство обороны и Генеральный штаб воевали между собой. По-хорошему надо менять обоих. Но одновременно я этого сделать не могу», — сказал Зеленский депутатам.

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Отдельно президент отметил, что Федоров не провел обещанную им реформу мобилизации. В то же время действующий глава МВД Игорь Клименко, кандидатуру которого Зеленский планирует внести в должность главы МОУ, в системе пополнения ВСУ людьми сможет «навести порядок».

«Зеленский сказал, что если 23 сентября Путин объявит всеобщую мобилизацию, то всем будет не до шуток и цифровых реформ. Надо разобраться с мобилизацией», — передает слова главы государства один из депутатов «Слуги народа».

В общем, президент оказался в конфликте двух концепций ведения войны, который усилило недовольство десятков оружейных кланов, оттесняемых от оборонного бюджета. И сделал выбор в пользу соблюдения правил игры в нынешней военной вертикали.

Люди, еще прошлой осенью полностью отдавшие России инициативу на поле боя, убедили президента, что для победы нужно уволить министра, при котором Украина инициативу перехватила. И Зеленский, как положено, с тяжелым сердцем, пошел на это «сложное решение».

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Ранее мы писали о том, что 15 июля Михаил Федоров подвел итоги на должности министра обороны, рассказал, что не успел сделать и заверил, что продолжает свою миссию, чтобы «побеждать врага асимметрией, быстротой инноваций и силой организации».

Напомним, источник во фракции «Слуга народа» сообщает, что президент Владимир Зеленский не будет вносить кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны. Вместо Федорова будет внесена кандидатура Игоря Клименко, который в настоящее время является исполняющим обязанности министра внутренних дел.

Также источники во фракции говорят, что Федоров остается в команде президента, «но что будет делать дальше — станет больше известно на следующей неделе».

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