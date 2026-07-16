В РФ вспыхнул «бунт» из-за ударов Украины по флоту: даже верных пропагандистов Кремля охватила паника

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Российский флот оказался под ударом украинской армии. Силы обороны продолжили наносить удары по судам РФ в Азовском и Черном морях. Это вызвало панику и критику так называемых милблогеров по неадекватным оборонным системам страны-агрессорки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают заявление командующего украинскими войсками беспилотных систем майора Роберта «Мадьяра» Бровди о том, что ночью против 15 июля они нанесли удары по 17 российским нефтяным танкерам, двум газовозам и одному буксиру.

Реклама

В то же время, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области объявило о разработке альтернативных маршрутов доставки сельскохозяйственной продукции в Азовском море. Вероятно, предполагают американские специалисты из-за кампании Украины против российских судов.

В ISW акцентируют, что связанный с Кремлем российский милблогер отреагировал на недавний удар украинских БпЛА по сторожевому кораблю Федеральной службы безопасности России вблизи Геленджика, Краснодарский край. Он подверг сомнению, почему не было защитных сеток для защиты порта и почему российские войска не обнаружили беспилотные летательные аппараты заранее.

«Милблогер раскритиковал невнимательность чиновников по усилению обороны России от украинских беспилотных систем. Другой российский милблогер также подверг сомнению, как украинские дроны проникли незамеченными, прежде чем ударить по судну ФСБ», — отмечают в Институте.

Напомним, рейтинг «фюрера» Владимира Путина продолжает обваливаться. Свидетельством тому стали последние результаты опроса государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения. В частности, уровень доверия к диктатору упал еще на один процентный пункт — до 72,3%.

Реклама

В частности, одним из поводов стало то, что в России стремительно кончается бензин. Нефтеперерабатывающая промышленность уже не справится с внутренним спросом, ведь мощности по переработке нефти дальше снижаются. В то же время Кремль бьет тревогу и уже не в состоянии скрыть масштабы кризиса, вызванного ударами Киева.

Новости партнеров