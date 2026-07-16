Больше не имеете права: украинцам в ЕС массово отказывают в бесплатных языковых курсах

Бесплатные курсы чешского теперь доступны не для всех беженцев. / © pixabay.com

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Украинские беженцы в Чехии начали терять возможность учить чешский язык с помощью оплачиваемых государством курсов. Все больше граждан Украины получают отказы в бесплатных курсах, ведь их профессия не отвечает востребованности на местном рынке труда.

Под отказ попадают работники образования, культуры и большинства гуманитарных специальностей. Шанс на бесплатные курсы изучения чешского теперь будут иметь только украинцы, которые имеют техническую специальность, которая пригодится чехам. Больше об этом пишет Czechia Online.

Украинцам отказывают в бесплатном изучении чешского: причины

В Бюро по трудоустройству Чехии существенно изменился подход к рассмотрению заявок от украинцев на бесплатное изучение чешского языка. Из-за резкого роста спроса и ограниченного бюджета программ, финансируемых из фондов Евросоюза, чиновники начали массово отклонять запросы на обучение.

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Теперь ключевым критерием одобрения заявки является не бытовая интеграция, а реальное влияние курса на трудоустройство или профессиональное развитие заявителя.

Из-за нехватки бюджетных средств государственная поддержка стала точечной. При оценке претендентов Бюро по трудоустройству ориентируется только на реальные потребности чешского рынка труда.

Среди основных нововведений следующие:

Один шанс на человека: государство покрывает расходы всего на один курс для одного слушателя.

Отмена бесплатного изучения уровня А1: изучение минимального уровня языка больше не финансируется;

Пройти бесплатный курс можно только по уровням А2 или В1;

Приоритет дефицитным профессиям: шансы выше у тех, кто работает или планирует работать в отраслях с нехваткой специалистов.

Подавать документы и дальше могут как те, кто ищет работу, так и уже трудоустроенные лица, которые хотят изменить профессию или повысить квалификацию.

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Эксперты рекомендуют заявителям подробно аргументировать именно профессиональную потребность в изучении языка. В документах следует указывать, что чешский необходим для карьерного роста, подтверждения специальности или конкретного трудоустройства.

Весомым преимуществом при рассмотрении станет наличие нострифицированного диплома, рекомендации от работодателя или подтверждение того, что кандидат претендует на востребованную в стране специальность.

Востребованными в Чехии являются преимущественно технические специальности: инженеры, электрики, строители, механики, операторы станков, слесари. Также высокий шанс на бесплатный курс изучения языка у медиков.

В случае отказа беженцам советуют обращаться к альтернативным бесплатным программам, которые кое-где организовывают университеты, общественные организации и интеграционные центры независимо от государственных фондов.

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Украинцы в ЕС: последние новости

Напомним, Европейская комиссия готовит изменения в директиву о временной защите: для новых обращений от украинцев с марта 2027 года понадобится специальная справка от украинской власти об освобождении от мобилизации.

Кроме того, Варшава планирует ужесточить требования к получению гражданства, увеличив необходимый срок проживания в Польше до восьми лет, ввести экзамен по языку, истории и конституционному строю, а также «заявление о лояльности».

В то же время в Польше уже вступили в силу новые правила проживания, согласно которым большинство беженцев должны самостоятельно оплачивать аренду жилья. Это решение, принятое с целью сокращения государственных расходов, ставит под угрозу выселения наиболее уязвимые категории украинцев, в том числе пожилых и лиц с инвалидностью, которым трудно найти и профинансировать отдельное жилье.

Также украинские беженцы в Польше должны обновить свои данные в реестре PESEL UKR до 31 августа 2026, чтобы с 1 сентября не потерять статус временной защиты и право на пребывание в стране. Такое требование касается лиц, ранее оформлявших статус без действительного загранпаспорта, а также тех, кто позже сделал новый паспорт или изменил персональные данные.

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Процедура обновления осуществляется только лично в любом Urząd gminy или Urząd miasta Польши. Для внесения новых данных необходимо иметь действующий загранпаспорт и, при необходимости, пройти повторную идентификацию со сдачей отпечатков пальцев.

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