В ЕС сделали неожиданное заявление об отставке Федорова из главы Минобороны

Михаил Фёдоров.

Реклама

Отставка Михаила Федорова с должности министра обороны удивила Европу. В то же время там считают, что пока рано делать выводы по этому поводу.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью «ЕП».

«Это стало большой неожиданностью. …Иногда изменения (Кабмина — Ред.) нужны. Конечно, меня больше всего интересует, кто в Украине будет отвечать за оборону. Мы очень тесно сотрудничали и до сих пор сотрудничаем с Михаилом Федоровым, особенно после того, как он возглавил Минобороны», — рассказал он.

Реклама

По словам Кубилюса, за время работы Федорова в должности главы Минобороны удалось добиться значительных результатов. В то же время еврокомиссар подчеркнул, что делать окончательные выводы по поводу его будущей роли пока рано, ведь неизвестно, получит ли он другую важную должность в новом составе Кабинета министров.

«Мы еще не знаем, каким будет состав правительства. Для нас очень важно продолжить то, что уже было начато, в частности, в вопросах поддержки и финансирования Украины. 60 млрд — это огромная сумма», — отметил Кубилюс.

Отставка Федорова — что известно

Вечером 15 июля Михаил Федоров подтвердил, что уходит из Минобороны. Он написал прощальное сообщение, в котором заявил, что для него было большой честью «служить украинскому народу в должности министра обороны».

Источники СМИ в «Слуге народа» сообщили, что министр внутренних дел Игорь Клименко возглавит Минобороны. Говорят, что за этим назначением стоит стремление президента Владимира Зеленского повысить эффективность мобилизационных процессов.

Реклама

В то же время у медиа появилась информация, что Зеленский не мог мириться с «войной» между Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским. Источники во фракции говорят, что это увольнение «дается очень непросто» главе государства. Зеленский пытался донести депутатам, что его главный мотив — как-то сбалансировать отношения армии и правительства.

Новости партнеров