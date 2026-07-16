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«Устранение Федорова — большое зло»: замкомандующего Воздушных сил Елизаров подал рапорт на увольнение
Украинские топ-военные не соглашаются с решением Зеленского отправить Федорова в отставку, в частности, замкомандующего Воздушными силами Елизаров подал заявление об увольнении.
Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ полковник Павел Елизаров подал рапорт о своей отставке из — за отставки министра обороны Михаила Федорова.
Об этом заместитель командующего Воздушными Силами сообщил на странице в Facebook в четверг, 16 июля.
«К сожалению, в пятом году войны я написал отчет об увольнении из Вооруженных сил Украины. Я считаю, что остановка Н. Федорова является большим злом для оборонной способности страны. Слава Украине», — подписал он сообщение и прикрепил заявление об увольнении.
В своем заявлении он назвал Федорова «инициатором стратегических реформ в области противовоздушной обороны страны, блокирование которых повлечет за собой многочисленные жертвы и разрушения в Украине в результате агрессии Российской Федерации».
Он добавил, что для него было большой честью работать с Федоровым, и подчеркнул, что «в 22-м году я присоединился к силам обороны, чтобы побеждать, а не заниматься имитацией деятельности».
«Желание продолжать военную службу в Вооруженных Силах Украины не выражаю. Проходить военную службу в военном резерве по соответствующей военно-учетной специальности не желаю. Имею честь», — говорится в рапорте.
Отставка Федорова — последние новости
Напомним, накануне стало известно, что президент Владимир Зеленский принял окончательное решение в отношении министра обороны Михаила Федорова. После встречи с ним глава государства уволил Федорова с должности главы Минобороны. Причиной назвал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Сам Федоров, комментируя свою отставку, поведал, что не успел сделать все запланированное в оборонном ведомстве. Он заверил, что продолжит свою миссию. По информации источников «РБК-Украина» во фракции, Федоров остается в команде президента, «но что будет делать дальше — станет больше известно на следующей неделе».
«Украинская правда» пишет, что причиной громкой отставки Михаила Федорова стал тупик в отношениях министра обороны с главкомом ВСУ Александром Сырским и буксировкой реформы мобилизации.