«Карточный майдан-2» и радость в РФ: как сеть реагирует на отставку Федорова

Владимир Зеленский и Михаил Федоров / © Владимир Зеленский

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В сети разгорелась горячая дискуссия из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Украинский сегмент соцсетей буквально разразился реакциями военных, волонтеров и экспертов на очередные кадровые ротации в правительстве.

Что пишут лидеры мнений об увольнении, говорится в материале ТСН.ua.

Руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская назвала отставку Михаила Федорова с должности министра обороны «роковым решением» президента Зеленского.

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«Ценой будет жизнь и здоровье сотен тысяч человек. Сотен тысяч, если не больше. Очень хочу ошибиться. Но я четко и по существу отвечаю за каждый свой прогноз в течение 12 лет войны. Роковая ошибка президента», — жутко спрогнозировала Мария Берлинская.

В другом посту Берлинская прямо обвинили в увольнении Федорова «кланы на потоках», которым он мешал.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс», ведущий Телеграмм-канал «Офицер», признал, что пока не видит равноценных кандидатов, кто может стать министром обороны вместо Федорова.

Подсанкционный экс-нардеп и блоггер Борислав Береза увязывает отставку Федорова с его конфликтом с главкомом Александром Сырским.

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Также в Сети вспомнили недавний прогноз журналиста Виталия Портникова, предполагавшего, что Федоров не задержится долго в должности главы Минобороны.

А вот и противоположное мнение. Один из пользователей считает, что отставка Федорова согласована с ним самим, чтобы спасти его рейтинг.

Блогер Сергей Фурса с иронией напоминает, что в Украине вообще-то — парламентско-президентская республика и решение по Федорову — за Верховной Радой.

Главред «Бабеля» Екатерина Коберник дает мрачный прогноз, что украинцев ждет тяжелая зима.

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Бронирование слетает?

«Ну что забронированые, готовьтесь — осенью ваши брони слетят», — пугает паблик «Скадовский защитник», очевидно, намекая на статью в «РБК-Украина».

Напомним, в издании со ссылкой на собственные источники утверждают, что президент Зеленский хочет заменить Федорова Игорем Клименко (ныне в должности главы МВД), чтобы «навести порядок с мобилизацией».

По словам источника издания, Зеленский считает так: поскольку МВД возглавит соратник Клименко, Иван Выговский, то они в совместной работе смогут навести порядок с мобилизацией.

Паблик Bankova Mail, комментируя статью, предполагает, что мобилизация может стать еще более жесткой.

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Некоторые комментаторы тоже видят причину увольнения в необходимости усилить мобилизацию.

Украинская журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева не уверена, что и Клименко справится с мобилизацией.

Карточный майдан-2?

Судя по постам в местных пабликах, во многих городах завтра собирают митинги против «перестановок в правительстве» и отставки Федорова.

Выходить на протест призывает известный медийный военный, ранее совершивший публичное СОЧ, чтобы привлечь внимание к срокам службы, Сергей Гнездилов.

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Он даже опубликовал расписание времени и мест, где будут проходить акции протеста в разных городах Украины.

«Призываю всех неравнодушных выйти завтра в 9:01 на площадь Франко и показать президенту, что мы против постоянных перестановок в правительстве и замены эффективных министров удобными приспособленцами. Берите картонки и не забывайте, что это мирный протест», — призывает военный Дмитрий Козятинский.

Журналистка Юлия Кириенко публикует первые фото из Львова, где люди начали выходить на митинг в поддержку Федорова.

Военный Станислав Бунятов с позывным «Осман» в своем Telegram-канале «Говорят Снайпер» предупреждает об опасности любых митингов.

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Советники тоже увольняются

Советники Федорова — волонтер Сергей Стерненко и эксперт по беспилотникам Сергей «Флэш» Бескрестнов также заявили, что уходят в отставку.

«Не удалось… Многое, в частности из-за бюрократических преград и искусственной затяжки со стороны тех, кому мешает армейская реформа», — заявил Стерненко.

«У меня было много доступов к разным системам и я мог анализировать действия нашего врага. Прогнозировать его дальнейшие шаги. Больше не смогу. Враг по своим группам радуется, что меня больше нет в МО. Настроение ужасное. Но свой путь я не брошу и дальше буду защищать страну и помогать военным побратимам», — добавил «Флэш».

А в России — праздник

Между тем, российские пропагандисты — так называемые «Z-военкоры» открыто радуются отставке Федорова. Они уверены, что это решение ослабит ВСУ и пойдет на пользу оккупантам.

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А как вы относитесь к отставке Михаила Федорова: опрос

Ранее нардепы рассказали, что Владимир Зеленский предложит нынешнего главу МВД Клименко на должность министра обороны вместо Федорова.

Сам Федоров сегодня вечером подтвердил, что уходит из Минобороны.

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве. На следующий день премьер Юлия Свириденко официально подала в Верховную Раду заявление об отставке.

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