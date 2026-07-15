«Картковий майдан-2» та радість в РФ: як мережа реагує на відставку Федорова

Володимир Зеленський і Михайло Федоров / © Володимир Зеленський

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У мережі розгорілася гаряча дискусія через відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Український сегмент соцмереж буквально вибухнув реакціями військових, волонтерів та експертів на чергові кадрові ротації в уряді.

Що пишуть лідери думок про звільнення, йдеться у матеріалі ТСН. ua.

Керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська назвала відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони «фатальним рішенням» президента Зеленського.

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«Ціною буде життя і здоров’я сотень тисяч людей. Сотень тисяч, якщо не більше. Дуже хочу помилитися. Але я чітко і по суті відповідаю за кожен свій прогноз протягом 12 років війни. Фатальна помилка президента», — моторошно спрогнозувала Марія Берлінська.

В іншому пості Берлінська прямо звинуватили у звільнення Федорова «клани на потоках», яким він заважав.

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним «Алекс», який веде Телеграм-канал «Офіцер», визнав, що наращі не бачить рівноцінних кандидатів, хто може стати міністром оборони замість Федорова.

Підсанкційний екснардеп і блогер Борислав Береза пов’язує відставку Федорова з його конфліктом з головкомом Олександром Сирським.

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Також у Мережі пригадали недавній прогноз журналіста Віталія Портникова, який припускав, що Федоров не затримається довго на посаді глави Міноборони.

А ось і протилежна думка. Один із користувачів вважає, що відставка Федорова узгоджена з ним самим, щоб врятувати його рейтинг.

Блогер Сергій Фурса з іронією нагадує, що в Україні взагалі то — парламентсько-президентська республіка і рішення по Федорову — за Верховною Радою.

Головред «Бабеля» Катерина Коберник дає похмурий прогноз, що українців чекає важка зима.

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Бронювання позлітає?

«Ну що заброньовані, готуйтеся — восени ваші броні позлітають», — лякає паблік «Скадовський захисник», очевидно натякаючи на статтю в «РБК-Україна».

Нагадаємо, у виданні з посиланням на власні джерела стверджують, що президент Зеленський хоче замінити Федорова на Ігоря Клименка (нині на посаді глави МВС), щоб «навести лад з мобілізацією.

За словами джерела видання, Зеленський вважає так: оскільки МВС очолить соратник Клименка, Іван Виговський, то вони в спільній роботі зможу навести лад з мобілізацією.

Паблік Bankova Mail, коментуючи цю статтю, припускає, що мобілізація може стати ще жорсткішою.

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Деякі коментатори теж вдачають причину звільнення у необхідності посилити мобілізацію.

Українська журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва натомість не впевнена, що і Клименко справиться з мобілізацією.

Картковий майдан-2?

Судячи з постів у місцевих пабліках, у багатьох містах на завтра збирають мітинги проти «перестановок в уряді» і відставки Федорова.

Виходити на протест закликає відомий медійний військовий, який раніше вчинив публічне СЗЧ, щоб привернути увагу до термінів служби, Сергій Гнезділов.

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Він навіть опублікував розклад часу і місць, де відбуватимуться акції протесту у різних містах України.

«Закликаю всіх небайдужих вийти завтра о 9:01 на площу Франка і показати президенту, що ми проти постійних перестановок в уряді та заміни ефективних міністрів на зручних пристосуванців. Беріть картонки і не забувайте, що це мирний протест», — закликає військовий Дмитро Козятинський.

Журналістка Юлія Кирієнко публікує перші фото зі Львова, де люди почали виходити на мітинг на підтримку Федорова.

Радники теж звільняються

Радники Федорова — волонтер Сергій Стерненко та експерт з безпілотників Сергій «Флеш» Бескрестнов також заявили, що йдуть у відставку.

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«Не вдалося… Багато чого., зокрема через бюрократичні перепони та штучне затягування з боку тих, кому заважає армійська реформа», — заявив Стерненко.

«У мене було багато доступів до різних систем і я міг аналізувати дії нашого ворога. Прогнозувати його подальші кроки. Більше не зможу. Ворог по своїм групам радіє, що мене більше немає в МО. Настрій жахливий. Але свій шлях я не кину і далі захищатиму країну і допомагатиму військовим побратимам», — додав «Флеш».

А в Росії — свято

Тим часом, російські пропагандисти — так звані «Z-воєнкори» відкрито радіють з відставки Федорова. Вони певні, що це рішення послабить ЗСУ і піде на користо окупантам.

А як ви ставитеся до відставки Михайла Федорова: опитування

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