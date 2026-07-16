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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
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Англія — Аргентина: хто отримав нагороду найкращому гравцю півфіналу ЧС-2026

Найкращим футболістом другого півфіналу Мундіалю було визнано Ліонеля Мессі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим гравцем матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Англії.

Про це повідомив офіційний сайт ФІФА.

У півфінальному поєдинку проти англійців 39-річний Мессі зробив дві результативні передачі. На 86-й хвилині він асистував Енцо Фернандесу, а на 90+2-й — Лаутаро Мартінесу, який забив переможний гол.

Нагадаємо, Аргентина з яскравим камбеком перемогла Англію (2:1) та вийшла до фіналу ЧС-2026.

У вирішальному поєдинку за трофей підопічні Ліонеля Скалоні позмагаються з Іспанією, яка в іншому півфіналі здолала Францію (2:0).

Фінал ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція побореться проти Англії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
286
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