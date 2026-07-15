Воротарю збірної Іспанії підкорився унікальний рекорд чемпіонатів світу

Унаї Сімон / © Associated Press

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Воротар збірної Іспанії Унаї Сімон установив унікальний рекорд чемпіонатів світу з футболу.

У вівторок, 14 липня, "Фурія Роха" здолала Францію (2:0) у півфіналі ЧС-2026 і стала першим фіналістом турніру.

Сімон зберіг свої ворота "сухими", завдяки чому йому підкорилося історичне досягнення.

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Він став першим голкіпером в історії Мундіалів, який не пропустив у шести матчах на одному турнірі.

За цим показником Сімон обійшов відразу 7 воротарів, які мали по 5 кліншитів: нідерландця Яна Йонгблуда (1974), італійця Вальтера Дзенгу (1990), бразильця Клаудіо Таффарела (1994), француза Фаб'єна Бартеза (1998), німця Олівера Кана (2002), італійця Джанлуїджі Буффона (2006) та іспанця Ікера Касільяса (2010).

Крім того, Сімон побив рекорд Касільяса за кількістю "сухих" матчів за збірну Іспанії на чемпіонатах світу.

Для Сімона матч проти французів став восьмим без пропущених м'ячів на світових першостях. На рахунку легендарного Касільяса сім "сухих" поєдинків на Мундіалях.

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Варто зазначити, що Ікер виступав на чотирьох чемпіонатах світу, тоді як для Сімона цей ЧС — лише другий у кар'єрі.

Загалом у складі іспанської збірної Унаї провів 65 матчів, у яких пропустив 49 м'ячів і 30 разів зіграв "на нуль".

У фіналі ЧС-2026 іспанці позмагаються з переможцем другого півфіналу, в якому в середу, 15 липня, о 22:00 за київським часом зустрінуться Англія та Аргентина.

Фінал ЧС-2026 відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція побореться проти того, хто програє у півфіналі Англія — Аргентина.

Раніше повідомлялося, що збірна Іспанії повторила історичний рекорд за найдовшою серією без поразок.

Також ми розповідали, що тренер збірної Франції пожалівся на суддівство в півфіналі ЧС-2026 проти Іспанії.

Крім того, легендарний тренер готовий очолити збірну Франції після ЧС-2026.

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