Франція — Іспанія: хто отримав нагороду найкращому гравцю півфіналу ЧС-2026

Педро Порро / © Associated Press

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Захисник збірної Іспанії Педро Порро став найкращим гравцем матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Франції.

Про це повідомляється на офіційній сторінці турніру в соцмережі X.

У півфінальному поєдинку проти французів 26-річний Порро відзначився голом у другому таймі, збільшивши перевагу своєї команди в рахунку.

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На 58-й хвилині він зіграв у стінку з Дані Ольмо та переграв воротаря французів Майка Меньяна ударом у ближній кут.

Нагадаємо, Іспанія здолала Францію (2:0) та вийшла до фіналу ЧС-2026, де позмагається з переможцем іншого півфіналу Англія — Аргентина.

Французи в матчі за третє місце поборються проти того, хто програє у півфіналі Англія — Аргентина.

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