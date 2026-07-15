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Франція — Іспанія: хто отримав нагороду найкращому гравцю півфіналу ЧС-2026
Найкращим футболістом першого півфіналу Мундіалю було визнано іспанського захисника Педро Порро.
Захисник збірної Іспанії Педро Порро став найкращим гравцем матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Франції.
Про це повідомляється на офіційній сторінці турніру в соцмережі X.
У півфінальному поєдинку проти французів 26-річний Порро відзначився голом у другому таймі, збільшивши перевагу своєї команди в рахунку.
На 58-й хвилині він зіграв у стінку з Дані Ольмо та переграв воротаря французів Майка Меньяна ударом у ближній кут.
Нагадаємо, Іспанія здолала Францію (2:0) та вийшла до фіналу ЧС-2026, де позмагається з переможцем іншого півфіналу Англія — Аргентина.
Французи в матчі за третє місце поборються проти того, хто програє у півфіналі Англія — Аргентина.