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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Тренер збірної Франції встановив історичний рекорд чемпіонатів світу

Дідьє Дешам став абсолютним рекордсменом за кількістю матчів на Мундіалях серед тренерів.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Дідьє Дешам

Дідьє Дешам / © Associated Press

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам встановив історичний рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів на чолі національної команди.

Півфінальний матч ЧС‑2026 проти Іспанії став для 57‑річного французького фахівця 26-м на чолі "Ле Бле" на Мундіалях.

Дешам побив рекорд колишнього тренера збірної ФРН Хельмута Шена, який очолював німецьку команду у 1964-1978 роках. Під його керівництвом збірна ФРН провела 25 матчів на чемпіонатах світу.

Дешам очолив збірну Франції у липні 2012 року. Під його керівництвом "триколірні" дійшли до фіналу Євро‑2016, виграли ЧС-2018, стали срібним призером ЧС-2022 та здобули перемогу в Лізі націй 2021 року.

Зазначимо, що на рахунку Дешама 11 перемог у матчах плейоф ЧС — це абсолютний рекорд серед тренерів.

Нагадаємо, Іспанія здолала Францію (2:0) та вийшла до фіналу ЧС-2026, де позмагається з переможцем іншого півфіналу Англія — Аргентина.

Французи в матчі за третє місце поборються проти того, хто програє у півфіналі Англія — Аргентина.

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Дата публікації
Кількість переглядів
78
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