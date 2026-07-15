Тренер збірної Франції встановив історичний рекорд чемпіонатів світу

Дідьє Дешам / © Associated Press

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Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам встановив історичний рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів на чолі національної команди.

Півфінальний матч ЧС‑2026 проти Іспанії став для 57‑річного французького фахівця 26-м на чолі "Ле Бле" на Мундіалях.

Дешам побив рекорд колишнього тренера збірної ФРН Хельмута Шена, який очолював німецьку команду у 1964-1978 роках. Під його керівництвом збірна ФРН провела 25 матчів на чемпіонатах світу.

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Дешам очолив збірну Франції у липні 2012 року. Під його керівництвом "триколірні" дійшли до фіналу Євро‑2016, виграли ЧС-2018, стали срібним призером ЧС-2022 та здобули перемогу в Лізі націй 2021 року.

Зазначимо, що на рахунку Дешама 11 перемог у матчах плейоф ЧС — це абсолютний рекорд серед тренерів.

Нагадаємо, Іспанія здолала Францію (2:0) та вийшла до фіналу ЧС-2026, де позмагається з переможцем іншого півфіналу Англія — Аргентина.

Французи в матчі за третє місце поборються проти того, хто програє у півфіналі Англія — Аргентина.

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