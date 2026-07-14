Тренер збірної Швейцарії розніс арбітрів після матчу з Аргентиною у чвертьфіналі ЧС-2026

Мурат Якін / © Associated Press

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Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін розкритикував арбітрів після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Аргентини.

Поєдинок завершився поразкою швейцарців у екстратаймах (1:3) після того, як основний час зустрічі завершився внічию 1:1.

Ключовий епізод поєдинку стався на 72-й хвилині за рахунку 1:1. Форвард швейцарців Брель Емболо отримав другу жовту картку за симуляцію та був вилучений з поля.

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Спочатку рефері показав "гірчичник" півзахиснику аргентинців Леандро Паредесу нібито за грубий фол, але після перегляду відеоповтору (VAR) змінив своє рішення і покарав Емболо за симуляцію.

На думку Якіна, це було помилкове рішення, яке й визначило результат матчу на користь аргентинців.

"Нас покарали за помилку. Не було жодної причини для цієї картки. Я не розумію цього рішення. Це була невинна ситуація, не зловмисна. Суддівська помилка покарала нас і зруйнувала весь наш план. Був явний контакт, і я не розумію, як арбітр і VAR дійшли до такого висновку.

Швейцарія мала повне право почуватися обдуреною. Аргентина — фантастична команда, але результат таких важливих матчів ніколи не повинен визначатись суперечливими суддівськими рішеннями.

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Я б не сказав, що аргентинці мали прихильність суддів. У нас був чесний і відкритий матч. Обидві команди грали у футбол. Але сьогодні футбол програв. Ми можемо скаржитися, але я мушу привітати Аргентину. Я не хочу більше на цьому зупинятися", — цитує Якіна видання The Guardian.

В 1/2 фіналу Аргентина позмагається з Англією, яка у чвертьфіналі в екстратаймах перемогла Норвегію (2:1).

Матч Англія — Аргентина відбудеться у середу, 15 липня, о 22:00 за київським часом.

В іншому півфіналі у вівторок, 14 липня, зустрінуться Франція та Іспанія. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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