Суперкомп'ютер оцінив шанси збірних виграти ЧС-2026

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

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Суперкомп'ютер аналітичної компанії Opta оцінив шанси збірних виграти чемпіонат світу-2026 з футболу, який триває у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді.

В 1/2 фіналу світової першості Франція позмагається з Іспанією, тоді як Англія зійдеться з Аргентиною. Півфінальні матчі відбудуться 14 та 15 липня.

Як повідомляється на сайті Opta, головним фаворитом Мундіалю вважається збірна Франції. Ймовірність перемоги "Ле Бле" на турнірі оцінюється у 33,58%.

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Друге місце в списку претендетів на трофей посідає Іспанія — 23,84%. Третьою йде Англія — 22,62%. Найгірші шанси здобути титул нібито має Аргентина — 19,96%.

Що стосується шансів на вихід до фіналу, то суперкомп'ютер вважає Францію фаворитом у грі проти Іспанії — 57,10% проти 42,90%.

Водночас Англію називають фаворитом у матчі з Аргентиною — 52,89% проти 47,11%.

Зазначимо, що збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

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Раніше повідомлялося, що футболіст-учасник ЧС-2026 раптово помер у віці 25 років.

Також ми розповідали, що Мбаппе встановив унікальне бомбардирське досягнення чемпіонатів світу.

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