Легендарний форвард очолив збірну Уругваю після фіаско на ЧС-2026

Дієго Форлан / © Associated Press

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Збірна Уругваю призначила легендарного форварда Дієго Форлана на посаду головного тренера.

Про це повідомляє AS.

На посаді головного тренера уругвайської збірної Форлан замінив аргентинця Марсело Б'єлсу, який залишив команду після вильоту з чемпіонату світу-2026.

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Зазначається, що Форлан підписав контракт зі збірною Уругваю терміном до березня 2027 року. Рішення щодо того, хто очолить команду на постійній основі, ухвалять після виборів нового керівника Уругвайської асоціації футболу, запланованих на кінець поточного року.

Перший матч під керівництвом Форлана збірна Уругваю проведе під час міжнародного вікна у вересні.

47-річний фахівець поєднуватиме роботу одразу з двома командами. Окрім головної збірної країни, він також тренуватиме молодіжну (U-20), на яку вже у січні чекає виступ на чемпіонаті Південної Америки.

Форлан провів 112 матчів за збірну Уругваю, в яких забив 36 голів — це третій найкращий показник в історії збірної.

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Він завершив професійну кар'єру в серпні 2019-го. 2020 року він провів 11 матчів на чолі "Пеньяроля", а 2021-го тренував "Атенас" (12 матчів) у другому дивізіоні Уругваю.

На ЧС-2026 уругвайці не змогли вийти з групи, набравши лише 2 очки. Команда Б'єлси зіграла внічию із Саудівською Аравією (1:1) та Кабо-Верде (2:2), після чого програла Іспанії (0:1).

Раніше повідомлялося, що збірна Хорватії оголосила про призначення нового головного тренера.

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