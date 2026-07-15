Тренер збірної Франції пожалівся на суддівство в півфіналі ЧС-2026 проти Іспанії

Дідьє Дешам / © Associated Press

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Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам пожалівся на суддівство в матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії.

Поєдинок на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні завершився перемогою іспанців з рахунком 2:0.

Після гри Дешам прокоментував поразку своєї команди, а також висловив невдоволення роботою головного арбітра — сальвадорця Івана Бартона.

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"Гравці розбиті, але треба міркувати тверезо: ми були слабшими в технічному плані. Це наша провина. Але я поставлю одне запитання: чи відповідає рівень цього арбітра статусу півфіналу? Я не буду на нього відповідати. Було чимало ситуацій...

Проте головна причина полягає в тому, що ми недотягували, припустилися кількох технічних помилок, зокрема в передачах, які могли б призвести до гольових моментів. Це найвищий рівень, навіть якщо від цього боляче. Ми гратимемо у матчі за третє місце. Я не хочу перекреслювати все те, що було зроблено раніше, але в цьому матчі Іспанія показала щось більше.

Суддівство? Якщо я щось скажу, то здаватимуся плаксієм, оскільки ми програли. Але я ставлю вам запитання: чи відповідає цей арбітр рівню, щоб судити півфінал? Справа не лише в пенальті, це йде просто на додачу. Я не маю нічого проти сьогоднішнього судді, але просто поставте собі це запитання", — цитує Дешама видання RMC Sport.

У фіналі Іспанія позмагається з переможцем іншого півфіналу, в якому в середу, 15 липня, о 22:00 за київським часом зустрінуться Англія та Аргентина.

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Фінал ЧС-2026 відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція побореться проти того, хто програє у півфіналі Англія — Аргентина.

Раніше повідомлялося, що Дешам встановив історичний рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів на чолі національної команди.

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