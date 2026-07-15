Збірна Іспанії повторила історичний рекорд за найдовшою серією без поразок

Збірна Іспанії з футболу / © Associated Press

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Іспанія повторила історичний рекорд збірних за найдовшою серією без поразок у футболі.

Сталося це після матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Франції. Іспанці перемогли з рахунком 2:0 та вийшли до фіналу.

Від березня 2024 року команда Луїса де ла Фуенте не програє у 37 матчах поспіль, що є повторенням рекорду в історії світового футболу.

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"Фурія Роха" повторила досягнення Італії, яка також не програвала 37 поєдинків поспіль у 2018-2021 роках.

Серія враховує результати офіційних та товариських матчів, проте не включає серії пенальті. 2025 року іспанці поступилися у фіналі Ліги націй португальцям саме за 11-метровими.

Найдовші серії без поразок у міжнародному футболі

37 — Італія (2018-2021)

37 — Іспанія (2024 — триває)

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36 — Аргентина (2019-2022)

35 — Алжир (2018-2021)

35 — Іспанія (2007-2009)

35 — Бразилія (1993-1996)

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Стати одноосібним рекордсменом за найдовшою серією без поразок збірна Іспанії може вже після наступного матчу — у фіналі ЧС-2026 чинним чемпіонам Європи протистоятиме переможець пари Англія — Аргентина.

Фінал ЧС-2026 відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція побореться проти того, хто програє у півфіналі Англія — Аргентина.

Раніше повідомлялося, що тренер збірної Франції пожалівся на суддівство в півфіналі ЧС-2026 проти Іспанії.

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