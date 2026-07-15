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Збірна Іспанії повторила історичний рекорд за найдовшою серією без поразок
"Фурія Роха" повторила досягнення Італії, яка також не програвала 37 матчів поспіль.
Іспанія повторила історичний рекорд збірних за найдовшою серією без поразок у футболі.
Сталося це після матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Франції. Іспанці перемогли з рахунком 2:0 та вийшли до фіналу.
Від березня 2024 року команда Луїса де ла Фуенте не програє у 37 матчах поспіль, що є повторенням рекорду в історії світового футболу.
"Фурія Роха" повторила досягнення Італії, яка також не програвала 37 поєдинків поспіль у 2018-2021 роках.
Серія враховує результати офіційних та товариських матчів, проте не включає серії пенальті. 2025 року іспанці поступилися у фіналі Ліги націй португальцям саме за 11-метровими.
Найдовші серії без поразок у міжнародному футболі
37 — Італія (2018-2021)
37 — Іспанія (2024 — триває)
36 — Аргентина (2019-2022)
35 — Алжир (2018-2021)
35 — Іспанія (2007-2009)
35 — Бразилія (1993-1996)
Стати одноосібним рекордсменом за найдовшою серією без поразок збірна Іспанії може вже після наступного матчу — у фіналі ЧС-2026 чинним чемпіонам Європи протистоятиме переможець пари Англія — Аргентина.
Фінал ЧС-2026 відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція побореться проти того, хто програє у півфіналі Англія — Аргентина.
Раніше повідомлялося, що тренер збірної Франції пожалівся на суддівство в півфіналі ЧС-2026 проти Іспанії.