Майже всі роблять цю помилку: ніколи не наносьте парфуми на ці місця в спеку, якщо не хочете зіпсувати шкіру

Як користуватися парфумами влітку / © pexels.com

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Саме тому експерти радять переглянути свої звички та уникати нанесення парфумів на деякі частини тіла.

Чому влітку варто бути обережнішими з парфумами

Парфуми містять спирт та ароматичні компоненти, які під впливом ультрафіолету можуть подразнювати шкіру або провокувати появу темних плям. Особливо це стосується відкритих зон, які протягом дня постійно перебувають під сонцем.

Крім того, спека змушує аромат розкриватися значно інтенсивніше. Через це навіть улюблений парфум може здатися занадто різким, а його стійкість, навпаки, скоротиться.

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На які ділянки тіла краще не наносити парфуми в спеку

Шия

Саме шия найчастіше залишається відкритою для сонячних променів. Дерматологи попереджають, що нанесення парфумів на цю ділянку може підвищити ризик подразнення, сухості та появи пігментних плям. Якщо ви проводите багато часу на вулиці, краще обрати інше місце для нанесення аромату.

Декольте

Ще одна зона, яка активно контактує з сонцем. Особливо влітку вона є однією з найвразливіших до фотостаріння. Поєднання ультрафіолету та парфумів може негативно вплинути на стан шкіри.

Зап’ястя, якщо ви їх розтираєте

Зап’ястя залишаються класичною точкою для нанесення парфумів, однак багато хто після розпилення одразу розтирає їх між собою. Це одна з найпоширеніших помилок: тертя руйнує ароматичні молекули, через що запах змінюється і швидше зникає.

Куди краще наносити парфуми влітку

Щоб аромат тримався довше й не шкодив шкірі, обирайте менш відкриті ділянки:

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внутрішній бік ліктів;

потилицю або шкіру під волоссям;

ділянки, які прикриває одяг;

волосся, але лише спеціальний парфум для волосся або легкий серпанок на безпечній відстані.

Як зробити аромат стійкішим у спеку

Є кілька простих правил:

наносіть парфуми після душу на чисту й суху шкіру;

перед цим використовуйте зволожувальний крем або лосьйон без запаху — на зволоженій шкірі аромат тримається довше;

не перебільшуйте з кількістю: у спеку запах стає інтенсивнішим природним шляхом;

зберігайте флакон у прохолодному темному місці, подалі від сонячних променів і ванної кімнати.

FAQ

Чи можна наносити парфуми на шию влітку?

Фахівці рекомендують уникати цього, якщо шия залишається відкритою для сонця. Через поєднання ароматичних компонентів та ультрафіолету може підвищуватися ризик подразнення, сухості та появи пігментних плям.

Куди правильно наносити парфуми, щоб вони довше трималися?

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Найкраще наносити аромат на чисту, добре зволожену шкіру в місцях із помірним теплом, які не перебувають під прямими сонячними променями. Гарним вибором є внутрішній бік ліктів, потилиця або ділянки під одягом.

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