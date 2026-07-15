Жінка втратила частину сідниць та ледь вижила після побачення: що сталося

Побачення / © Pexels

Реклама

47-річна американка Лейсі Пеппер ледь вижила після зараження некротичним фасціїтом — небезпечною бактеріальною інфекцією, яка зруйнувала частину тканин її ноги, сідниці та промежини. Жінка вважає, що причиною могли стати смажені креветки, які вона їла на побаченні за тиждень до хвороби.

Про це повідомило видання LADBible.

Перші симптоми з’явилися після повернення Лейсі з робочої поїздки. Спочатку вона відчула загальну слабкість і біль, однак вирішила, що це наслідки тривалої дороги. Проте вже за кілька днів її самопочуття різко погіршилося: піднялася висока температура, почалося блювання, а пересуватися ставало дедалі важче.

Реклама

Згодом донька помітила на нозі матері пухирчастий висип. Спершу Лейсі подумала, що це звичайний фурункул, але вже наступного дня вона майже не могла ходити. Лікар порадив негайно звернутися до лікарні.

Після госпіталізації жінку терміново перевели до відділення невідкладної допомоги. Вона втратила свідомість на три дні, а її родині повідомили, що у пацієнтки діагностували некротичний фасціїт — важку бактеріальну інфекцію, яка швидко руйнує м’які тканини. Медики попередили, що шансів вижити було небагато.

Під час екстреної операції лікарі видалили уражені тканини лівої ноги, промежини та сідниці. Унаслідок цього жінка втратила близько 25% лівої сідниці, частину інтимної зони та приблизно чверть верхньої частини стегна.

На цьому лікування не завершилося. Упродовж наступних двох місяців Лейсі перенесла ще 17 операцій із відновлення пошкоджених тканин, після чого їй довелося заново вчитися ходити.

Реклама

Точну причину зараження медикам встановити не вдалося. За словами жінки, у неї не було відкритих ран чи укусів комах, тому вона припускає, що інфекція могла бути пов’язана зі смаженими креветками, які вона їла під час побачення у штаті Меріленд приблизно за тиждень до появи симптомів. Водночас лікарі наголошують, що некротичний фасціїт можуть спричиняти різні бактерії, які потрапляють до організму різними шляхами, зокрема через сирі або недостатньо термічно оброблені морепродукти.

Минуло вже два роки після пережитого, однак наслідки хвороби залишаються. Лейсі пересувається з тростиною та має великі рубці після численних операцій. Своєю історією вона вирішила поділитися, щоб привернути увагу до небезпеки цього захворювання та закликати людей не зволікати зі зверненням до лікарів у разі появи підозрілих симптомів.

«Якщо у вас з’явиться фурункул або щось, що вас турбує, просто зверніться до лікарів», — закликала жінка.

Нагадаємо, в Єллоустоунському національному парку в США бізон атакував 65-річного туриста, який фотографував тварину біля кемпінгу. Інцидент потрапив на відео.

Реклама

Новини партнерів