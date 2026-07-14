Бізон раптово кинувся на туриста: момент нападу потрапив на відео

Бізон. Фото: Jack Dykinga

Реклама

У Єллоустоунському національному парку в США бізон атакував 65-річного туриста, який фотографував тварину біля кемпінгу. Чоловік дістав травми, але нині вже відновлюється. Це другий напад бізона в парку за останні два тижні.

Про це повідомило видання Washington Post.

Постраждалим виявився Карл Ісом Макденіел із міста Кендалл, штат Вашингтон. Він відпочивав у парку разом з онуком. За словами очевидців, чоловік фотографував бізона, який лежав неподалік кемпінгу. Раптово тварина підвелася, стрімко кинулася в його бік, наздогнала та підкинула туриста в повітря. Після падіння чоловік зазнав травм.

Реклама

Момент нападу зафіксував фотограф Майк Маклеод, який оприлюднив відео в соцмережах. Він розповів, що після інциденту Макденіел насамперед переймався не власним станом, а онуком, який став свідком нападу і був шокований побаченим.

За інформацією Служби національних парків, це вже другий випадок нападу бізона в Єллоустоуні за два тижні. 26 червня тварина травмувала 12-річного відвідувача, якого також доправили до лікарні.

У відомстві нагадали, що дикі тварини можуть проявляти агресію, якщо люди підходять до них надто близько. Там також зазначили, що саме бізони щороку завдають найбільше травм відвідувачам Єллоустоунського національного парку серед усіх його диких мешканців.

Нагадаємо, раніше подружжя, яке відмовилося від суші заради постійного проживання на круїзному лайнері, поділилося реальними витратами на такий спосіб життя.

Реклама

Новини партнерів