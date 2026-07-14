Насильство тривало роками: який вирок отримав колишній диякон зі Львова за систематичне ґвалтування доньки

Насильство / © Credits

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У Львові суд визнав винним 47-річного чоловіка, який раніше був дияконом однієї з релігійних громад, у тяжких злочинах проти власної малолітньої доньки. Йому призначили максимальне покарання — 15 років позбавлення волі.

Про це пише офіс Генерального прокурора.

Прокурори довели вину обвинуваченого у сексуальному насильстві над малолітньою донькою, а також у виготовленні та зберіганні матеріалів із сексуальним насильством над дітьми.

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Крім позбавлення волі, суд повністю задовольнив цивільний позов потерпілої та постановив стягнути на її користь 1,5 млн гривень моральної шкоди.

За інформацією прокуратури, злочини почалися, коли дівчинка була ще дитиною, і тривали протягом кількох років після того, як вона залишилася жити з батьком.

Слідство встановило, що чоловік також виготовляв і зберігав велику кількість матеріалів із сексуальним насильством над дітьми.

Після досягнення повноліття жінка звернулася до правоохоронних органів, що стало підставою для відкриття кримінального провадження та подальшого розслідування.

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Після набрання вироком законної сили відомості про чоловіка внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.

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Нагадаємо, у Кіровоградській області група неповнолітніх знущалася та глузувала з 10-річного хлопчика, знявши свої дії на відео. Дитину роздягали, били та обливали сечею і нібито голого змушували сідати на пляшку.

Також, у травні в Дніпрі затримали 40-річного раніше судимого чоловіка за підозрою у викраденні, катуванні, зґвалтуванні та жорстокому вбивстві 11-річного хлопчика. Дитину шукали понад добу після того, як вона не повернулася додому. Тіло школяра зі зв’язаними руками знайшли в закинутій будівлі; слідство триває за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини.

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