Укрaїнa
550
У Дніпрі чоловік зґвалтував та жорстоко вбив 11-річного хлопчика: дитину шукали понад добу

40-річний чоловік привів хлопчика до закинутої будівлі, зв’язав йому руки, задушив та, ймовірно, зґвалтував.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вбивство. / © Facebook/Антон Геращенко

У Дніпрі затримали чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 11-річного хлопчика. Дитину шукали понад добу.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Попередньо встановлено, що 40-річний чоловік привів дитину до закинутої будівлі, зв’язав хлопчику руки, задушив та, ймовірно, зґвалтував», — йдеться у повідомленні.

Деталі про зникнення дитини

Правоохоронці повідомили, що напередодні увечері до них надійшла заява, що ще в обід 26 травня хлопчик вийшов гуляти і не повернувся. Правоохоронці розпочали пошуки та з’ясували, що ввечері у день зникнення він зателефонував бабусі та сказав, що залишиться ночувати у товариша, але так до нього і не потрапив.

«Під час проведення цих заходів дитина вже була мертвою, але отримані відомості допомогли встановити перебіг подій та затримати підозрюваного. За повідомленням очевидців, хлопчика бачили з чоловіком», — додали у поліції.

Що відомо про вбивство дитини

Було встановлено, що невідомий — 40-річний чоловік, якого раніше судили за скоєння аналогічних злочинів. Підозрюваного затримали. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею «умисне вбивство малолітньої дитини».

У закинутій будівлі було виявлено тіло дитини зі зв’язаними за спиною руками та слідами насильницької смерті.

«Встановлено, що хлопчик став жертвою умисного вбивства та, ймовірно, зґвалтування», — додали у поліції.

Поліція Дніпра затримала чоловіка, причетного до скоєння жорстокого вбивства 11-річного хлопчика. / © Національна поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі знайшли мертвим 11-річного хлопчика. / © Національна поліція Дніпропетровської області

Поліція Дніпра затримала чоловіка, причетного до скоєння жорстокого вбивства 11-річного хлопчика. / © Національна поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі знайшли мертвим 11-річного хлопчика. / © Національна поліція Дніпропетровської області

Як повідомлялося, у Бучі школяр стрибнув з крана на будівництві. Поліцейські встановили, що двоє підлітків проникли на територію одного з будівництв. 11-річний хлопчик заліз на будівельний кран і, попередньо, стрибнув вниз. Внаслідок падіння дитина загинула.

