Напередодні ввечері 27 травня армія РФ вдарила по житловому кварталу Херсона з реактивної системи залпового вогню. Постраждала багатодітна родина, батько якої загинув. Мати і діти дістали травми.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти вдарили просто по дитячому майданчику у Шуменському мікрорайоні міста. В момент атаки там перебували батьки з дітьми.

«Під удар потрапив і дитячий майданчик, через що постраждала багатодітна родина. Батько від зазнаних травм загинув на місці. Мама та дві маленькі доньки поранені», — наголосив чиновник.

Відомо, що, окрім травмованих дітей, в родині ще є повнолітня дівчина та неповнолітній хлопчик. Зараз ними опікується служба у справах дітей.

Що відомо про стан травмованих

Дуже важким залишається стан трирічної дівчинки. Внаслідок удару вона дістала вибухову травму та множинні уламкові поранення голови, тулуба, рук, ніг і грудної клітки. Дитину евакуювали до Миколаєва, де їй зробили операцію і видалили уламки з голови. Її переведуть до «Охматдиту», коли стан покращиться.

Потерпіла старша сестричка, якій шість років, має вибухову травму та уламкові поранення спини. Її також прооперували. Дитина перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Також постраждала 36-річна мама дівчаток. Її стан оцінюють як важкий. У жінки уламкові поранення кінцівок і черева, контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Медики борються за її життя.

Правоохоронці зазначають, що обстріли Херсона тривають протягом дня, у місті фіксуються численні вибухи та руйнування цивільної інфраструктури.

