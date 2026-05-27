РФ почала гатити ракетами: на Хмельниччині лунали вибухи

Вибухи 27 травня на Хмельниччині

Увечері, 27 травня, Хмельницька область знову опинилася під російською атакою. Під час повітряної тривоги на Хмельниччині було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє «Суспільне».

За інформацією моніторингових чатів, вибухи пролунали в місті Старокостянтинів. До цього о 22:04 у Повітряних силах написали, що ракета рухається курсом на Старокостянтинів.

Інформації про наслідки атаки наразі немає.

Нагадаємо, що ввечері 27 травня в Україні було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К у Росії.

Також вчора, 26 травня, повідомлялося, що російські війська можуть готувати новий масований удар по Україні в наступні дві доби.

