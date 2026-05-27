Apple готує AirPods із камерами та ШІ: який вигляд мають навушники та як проходять тестування (фото)

Apple розробляє розумні AirPods із ШІ

Компанія Apple вийшла на завершальний етап розробки нових AirPods із вбудованими камерами, що може стати першим носимим пристроєм компанії, створеним спеціально для епохи штучного інтелекту.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з проєктом.

За даними видання, прототипи навушників уже мають майже фінальний дизайн і функціонал та проходять активне тестування всередині компанії.

Камери в AirPods стануть «очима» Siri

Нові AirPods отримають камери в обох навушниках, які працюватимуть як «очі» для голосового помічника Siri. Вони не призначені для фото чи відеозйомки, а використовуватимуться для збору візуальної інформації про навколишній простір.

Система зможе аналізувати об’єкти перед користувачем та відповідати на запитання. Наприклад, людина зможе навести погляд на продукти й запитати, що приготувати на вечерю.

Фактично це буде аналог функцій візуального ШІ на кшталт ChatGPT або Visual Intelligence на iPhone.

Apple робить ставку на ШІ-пристрої

У Bloomberg зазначають, що Apple розглядає нові AirPods як важливий крок у боротьбі за ринок AI-гаджетів, де компанія конкурує з OpenAI, Meta та іншими технологічними гігантами.

Навушники вже перейшли до стадії DVT (Design Validation Testing) — фінального етапу перевірки дизайну перед запуском пробного масового виробництва.

Спочатку Apple планувала випустити пристрій ще в першій половині 2026 року, однак запуск перенесли через затримки з оновленою версією Siri. Тепер новий голосовий помічник очікується у вересні.

Що ще зможуть нові AirPods

За інформацією джерел, Apple тестує й інші сценарії використання:

нагадування на основі того, що «бачать» камери;

покращену навігацію з орієнтацією на об’єкти навколо;

голосові підказки з конкретними орієнтирами під час руху.

При цьому компанія намагається врахувати питання приватності. У навушниках буде спеціальний LED-індикатор, який світитиметься під час передачі візуальних даних у хмарні сервіси.

Apple готує хвилю нових гаджетів

Окрім AirPods із камерами, Apple також працює над розумними окулярами, AI-пристроями для дому та іншими гаджетами нового покоління.

Майбутній очільник компанії Джон Тернус, який замінить Тіма Кука на посаді CEO від 1 вересня, уже заявив співробітникам, що Apple «знову готується змінити світ».

За даними Bloomberg, компанія одночасно розробляє близько десяти великих нових продуктів, серед яких складаний iPhone, MacBook із сенсорним екраном та AI-пристрої для «розумного дому».

