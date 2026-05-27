Російський ракетний удар

Попри гучні заяви російської влади про новітню зброю остання атака РФ із застосуванням ракетного комплексу «Орешнік» була спрямована на цивільну інфраструктуру в Білій Церкві, що викликає питання щодо реальних можливостей Кремля у війні проти України.

Про це пише The Telegraph.

Видання зазначає, що широко розрекламований ракетний комплекс, який російська влада подавала як новий фактор зміни перебігу війни, міг виявитися значно менш ефективним, ніж очікувалося.

«Кремль зазнає чергової дози приниження. Розхвалена балістична ракета Путіна „Орешнік“, яку проголошували революційною зброєю на полі бою, схоже, мала більше символічного, ніж стратегічного ефекту», — пише The Telegraph.

Чому «Орешнік» не долетів до Києва

У публікації звертають увагу на те, що попри резонанс навколо цієї системи, її не застосували для ударів по Києву.

На думку автора, однією з причин може бути українська система протиповітряної оборони, зокрема комплекси Patriot.

«Здавалося б показовим, що російська диво-зброя не була спрямована на сам Київ: оборонні засоби столиці включають грізний перехоплювач Patriot американського виробництва, який переміг інші розрекламовані російські ракети», — зазначається у статті.

Водночас згадуються російські ракети «Кинжал» і «Циркон», які вже перехоплювалися українською ППО.

The Telegraph поставило під сумнів точність ударів «Орешніка» в разі застосування звичайних боєголовок.

«Варто також зазначити, що „Орешнік“ — це зброя, яка зазвичай несе ядерні боєголовки, і вона, ймовірно, не має достатньої точності для досягнення корисних результатів зі звичайними боєголовками», — пише видання.

The Telegraph проводить паралелі між нинішньою тактикою Росії та подіями в Сирії, зазначаючи, що систематичні удари по цивільних об’єктах часто використовуються як інструмент психологічного тиску.

Ознака виснаження Кремля

Видання вважає, що зростання інтенсивності подібних атак може свідчити про спроби Кремля змінити перебіг інформаційного та військового протистояння на тлі тривалої війни.

«Путін, схоже, дедалі більше перебуває під тиском, щоб змінити наратив після років виснажливої війни. Тривалий конфлікт створює напруженість, яку стає дедалі важче приховати», — йдеться у публікації.

Видання зазначає, що така ситуація може свідчити про виснаження можливостей Кремля продовжувати свою агресивну війну.

«Можливо, Путін ще не закінчив. Але є ознаки того, що імпульс, про який він колись заявляв, починає рухатися у протилежному напрямку», — підсумовує The Telegraph.

Нагадаємо, раніше РФ публічно погрожувала новими далекобійними ударами по Києву, зокрема по так званих «центрах ухвалення рішень».

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, 24 травня Росія застосувала проти України одразу дві балістичні ракети середньої дальності «Орешнік». Одна з них влучила в Київській області, інша впала на тимчасово окупованій території Донеччини.

