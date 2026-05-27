Дітям можуть заборонити виїжджати на дороги на самокатах

Правоохоронці вважають, що дітям віком до 14 років потрібно заборонити виїжджати на дороги на електросамокатах.

Про це заявив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у коментарі Новини.LIVE.

За словами Білошицького, нині українське законодавство фактично не регулює питання використання такого транспорту на дорогах загального користування, зокрема не визначає мінімальний вік користувачів.

«Великою небезпекою є діти на самокатах, на столичних дорогах зокрема. У нас не врегульовано вік, з якого можна користуватися такими транспортними засобами на дорогах загального користування», — сказав він.

Очільник патрульної поліції зазначив, що через відсутність чітких норм правоохоронці наразі не мають правових механізмів реагування на подібні ситуації.

«У нас поки що немає змоги відреагувати належним чином на ці моменти, тому що це не є правопорушенням зараз. Це взагалі нічим не є, тому що не врегульовано», — пояснив Білошицький.

За його словами, невизначений статус таких учасників дорожнього руху створює додаткові ризики для безпеки.

«Найнебезпечніше на дорозі — це невизначеність. Коли на дорозі є один із учасників, місце якого на дорозі не визначено, не визначене коло прав і обов’язків і поведінка інших учасників», — зазначив посадовець.

У поліції пропонують встановити мінімальний вік водія самоката на рівні 14 років для пересування дорогами загального користування.

Водночас Олексій Білошицький наголосив, що остаточне рішення щодо таких змін ухвалюватимуть народні депутати під час розгляду відповідного законопроєкту.

Нагадаємо, нещодавно у Львові сталася чергова трагедія, пов’язана з використанням небезпечного транспорту. 14-річний підліток на електросамокаті збив та травмував дворічну дівчинку.

Трагедія з дитиною у Львові вивела проблему електросамокатів на новий рівень: в Україні вже понад вісімсот постраждалих, але чітких правил для легкого електротранспорту досі немає.

