Детям могут запретить выезжать на дороги на самокатах

Правоохранители считают, что детям в возрасте до 14 лет нужно запретить выезжать на дороги на электросамокатах.

Об этом заявил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в комментарии Новости.LIVE.

По словам Билошицкого, сейчас украинское законодательство фактически не регулирует вопросы использования такого транспорта на дорогах общего пользования, в частности не определяет минимальный возраст пользователей.

«Большой опасностью являются дети на самокатах, на столичных дорогах в частности. У нас не урегулирован возраст, с которого можно пользоваться такими транспортными средствами на дорогах общего пользования», — сказал он.

Глава патрульной полиции отметил, что из-за отсутствия четких норм правоохранители пока не имеют правовых механизмов реагирования на подобные ситуации.

«У нас пока нет возможности отреагировать должным образом на эти моменты, потому что это не является правонарушением сейчас. Это вообще ничем не является, потому что не урегулировано», — пояснил Билошицкий.

По его словам, неопределенный статус таких участников дорожного движения создает дополнительные риски для безопасности.

«Самое опасное на дороге — это неопределенность. Когда на дороге есть один из участников, место которого на дороге не определено, не определен круг прав и обязанностей и поведение других участников», — отметил чиновник.

В полиции предлагают установить минимальный возраст водителя самоката на уровне 14 лет для передвижения по дорогам общего пользования.

В то же время Алексей Билошицкий отметил, что окончательное решение относительно таких изменений будут принимать народные депутаты при рассмотрении соответствующего законопроекта.

Напомним, недавно во Львове произошла очередная трагедия, связанная с использованием опасного транспорта. 14-летний подросток на электросамокате сбил и травмировал двухлетнюю девочку.

Трагедия с ребенком во Львове вывела проблему электросамокатов на новый уровень: в Украине уже более восьмисот пострадавших, но четких правил для легкого электротранспорта до сих пор нет.

