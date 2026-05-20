Водителям электросамокатов в Украине теперь грозят штрафы и заключение: за что могут наказать

В каких случаях водителям электросамокатов грозит уголовная ответственность: объяснение юриста

Реклама

В Украине пользователи электросамокатов несут ответственность как полноценные участники дорожного движения. То есть за пьяное управление, ДТП или травмирование прохожих могут быть штрафы, компенсации, а в тяжелых случаях — уголовная ответственность.

Об этом рассказал юрист Евгений Булименко в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, закон о развитии электрозарядной инфраструктуры четко разграничивает два понятия:

Реклама

Легкое персональное электрическое транспортное средство оснащено двигателем мощностью до 1000 Вт с максимальной скоростью до 25 км/ч.

Низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство имеет массу не более 600 кг и конструктивную скорость от 10 до 50 км/ч.

Эксперт напомнил, что Верховный Суд признал, что электросамокаты являются источником повышенной опасности.

Как могут наказать водителя электросамоката

За причинение ДТП, повлекшее повреждение транспортных средств, дорог или иного имущества, водителю электросамоката грозит штраф в размере 850 грн или лишение права вождения на срок от 6 месяцев до 1 года.

За управление в состоянии опьянения штраф 17 тыс. грн с лишением прав на 1 год.

За повторное нарушение — штраф 34 тыс. грн с лишением прав на 3 года и возмездным изъятием транспорта (или админарест на 10 суток).

Когда наступает уголовная ответственность

Если ДТП с участием электросамоката повлекло телесные повреждения или смерть человека, дело может перейти из административной в уголовную ответственность

При повреждениях средней тяжести (ст. 286 УКУ): штраф от 51 до 85 тыс. грн, исправительные работы до 2 лет, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет с лишением прав.

В случае умерших или тяжелых травм потерпевшего: лишение свободы на срок от 3 до 8 лет (с лишением прав до 3 лет или без такового).

Реклама

За нарушение действующих на транспорте правил, обеспечивающих движение (ст. 291 УКУ), если это повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия, предусмотрен штраф от 34 до 85 тыс. грн, исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, что под Киевом произошло смертельное ДТП с электросамокатом. На перекрестке появился электросамокат, на котором находились двое детей. Произошло ДТП. 10-летний мальчик погиб.

Новости партнеров