"Совет мира" Трампа провалилась: в фонде восстановления Газы нет ни одного цента

Страны-члены «Советы мира» Трампа до сих пор не сделали никакого взноса для восстановления Газы / © Associated Press

Официальный фонд «Советы мира» президента США Дональда Трампа, созданный для восстановления Газы, остается пустым, несмотря на громкие обещания на $17 млрд от стран-членов — ни одного доллара из-за механизма Всемирного банка так и не поступило. Организация находится в правовом и финансовом тупике уже четыре месяца после своего основания.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех человек, осведомленных о ситуации.

Миллиарды на словах — ноль на счету

В январе Трамп основал «Совет мира» с большой помпой, пригласив мировых лидеров уплатить «пожизненный членский взнос» в размере $1 млрд. Страны-члены пообещали $7 млрд в рамках «пакета помощи» для Газы, а сам президент анонсировал еще $10 млрд американского финансирования.

Однако фонд, администрированный Всемирным банком и одобренный ООН, до сих пор не получил ни одного доллара от доноров.

«Ноль долларов был внесен», — подчеркнул один из источников издания.

Вместо официального фонда некоторые пожертвования поступают непосредственно на счет организации в JPMorgan — без требований независимой прозрачности, которые существуют для механизма Всемирного банка.

Марокко перечислило около $3 млн, ОАЭ — $20 млн: эти средства пошли на финансирование офиса «Верховного представителя» по послевоенной Газе Николая Младенова и зарплаты палестинского технократического комитета. ОАЭ также выделили $100 млн на подготовку новой полиции для Газы, но программа еще не началась, а средства заморожены.

Справка: Николай Младенов — опытный болгарский политик и дипломат, бывший министр иностранных дел и министр обороны Болгарии, депутат Европарламента. С 2015 по 2020 год занимал должность специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу, а затем стал директором дипломатической академии ОАЭ Anwar Gargash. После обучения в Лондонском King’s College, он работал с фондом Сороса и Всемирным банком.

Юридический тупик и вопросы без ответа

Американские законодатели оказывают давление на администрацию, требуя объяснить правовой статус организации. Часть конгрессменов сомневается, отвечает ли «Совет мира» юридическим критериям международной организации, имеющей право получать американское финансирование.

«Совет мира» — это «нечто вроде королевского двора», цитирует FT слова самого Трампа, и сенатор-демократ Брайан Шац признается, что не понимает, чем он на самом деле. Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, описал организацию как «произведение ООН» для восстановления Газы.

«Кто ответственен за Газу? Какое законодательство там действует? Для компаний, пытающихся там работать, это огромные риски», — сказал один из потенциальных подрядчиков.

Грандиозный план — и никакого прогресса

После заключения перемирия между Израилем и ХАМАСом Трамп представил амбициозный план восстановления Газы. Его зять Джаред Кушнер даже показывал глянцевые макеты футуристического города с небоскребами и роскошной инфраструктурой. По оценке ЕС, ООН и Всемирного банка, на восстановление в течение следующего десятилетия уйдет более $70 млрд.

Однако ни один из трех ключевых элементов плана не продвинулся ни разоружение ХАМАС, ни вывод израильских войск, ни начало реального восстановления. По словам осведомленных источников издания, ни один американский доллар не был направлен на восстановление палестинского анклава.

«Они понимают: стоит им явиться в Газе — и люди сразу бросятся к ним за помощью, которую они не смогут оказать. В них нет ни инструментов, ни ресурсов. Это действительно удручающая картина», — сказал Бишара Баба, палестино-американский бизнесмен, принимавший участие в переговорах с ХАМАС от имени администрации Трампа.

Напомним, план создания «Совета мира» для восстановления Газы изначально вызывает беспокойство из-за американского контроля и миллиарда долларов за членство. Более того, заявленная цель «Совета мира» состоит в контроле следующего этапа плана Трампа по сектору Газа. Однако устав организации не упоминает непосредственно Газу, а предлагает широкую мандатную задачу для новой международной организации, которая «стремится содействовать стабильности, восстановить надежное и законное управление и обеспечить устойчивый мир в пострадавших регионах или под угрозой конфликта».

