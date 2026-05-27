Укрaїнa
917
1 хв

Українська блогерка загинула в ДТП: згоріла в авто разом з помічницею (фото)

Автомобіль Porsche Cayenne, за кермом якого перебувала TikTok-блогерка Vikunciy, врізався у бетонну стелу.

Богдан Скаврон
Смертельна ДТП з блогеркою / © Національна поліція Кіровоградської області

У Кіровоградській області внаслідок ДТП на трасі «Київ — Одеса» загинула відома українська TikTok-блогерка Vikunciy.

Про аварію повідомили в поліції Кіровоградської області.

За даними правоохоронців, аварія сталася 27 травня близько 14:19 на автодорозі М-05 «Київ–Одеса» у Голованівському районі.

Попередньо встановлено, що автомобіль Porsche Cayenne, рухаючись у напрямку Одеси, виїхав за межі проїзної частини та врізався у бетонну стелу.

Після зіткнення автомобіль загорівся та був повністю знищений вогнем. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили у салоні тіла двох людей — водійки та пасажирки.

У Telegram-каналі «Київ ІНФО» уточнили, що за кермом перебувала блогерка Vikunciy, яка загинула разом зі своєю помічницею.

Також зазначається, що перед поїздкою блогерка публікувала сторіз, у яких розповідала про проблеми з колесом автомобіля.

За фактом смертельної аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, цього ж дня, 27 травня, у Борисполі на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса та легкового автомобіля Jeep. Внаслідок ДТП загинув пасажир легковика, ще четверо людей травмовані.

