Українська блогерка загинула в ДТП: згоріла в авто разом з помічницею (фото)

Смертельна ДТП з блогеркою / © Національна поліція Кіровоградської області

У Кіровоградській області внаслідок ДТП на трасі «Київ — Одеса» загинула відома українська TikTok-блогерка Vikunciy.

Про аварію повідомили в поліції Кіровоградської області.

За даними правоохоронців, аварія сталася 27 травня близько 14:19 на автодорозі М-05 «Київ–Одеса» у Голованівському районі.

Попередньо встановлено, що автомобіль Porsche Cayenne, рухаючись у напрямку Одеси, виїхав за межі проїзної частини та врізався у бетонну стелу.

Після зіткнення автомобіль загорівся та був повністю знищений вогнем. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили у салоні тіла двох людей — водійки та пасажирки.

У Telegram-каналі «Київ ІНФО» уточнили, що за кермом перебувала блогерка Vikunciy, яка загинула разом зі своєю помічницею.

Також зазначається, що перед поїздкою блогерка публікувала сторіз, у яких розповідала про проблеми з колесом автомобіля.

За фактом смертельної аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

