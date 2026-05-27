Украинская блогер погибла в ДТП: сгорела в авто вместе с помощницей (фото)

Смертельное ДТП с блогером / © Национальная полиция Кировоградской области

Реклама

В Кировоградской области в результате ДТП на трассе «Киев — Одесса» погибла известная украинская TikTok-блогер Vikunciy.

Об аварии сообщили в полиции Кировоградской области.

По данным правоохранителей, авария произошла 27 мая около 14:19 на автодороге М-05 «Киев-Одесса» в Голованевском районе.

Реклама

Предварительно установлено, что автомобиль Porsche Cayenne, двигаясь в направлении Одессы, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную стелу.

После столкновения автомобиль загорелся и был полностью уничтожен огнем. После ликвидации пожара спасатели обнаружили в салоне тела двух людей — водителя и пассажирки.

В Telegram-канале «Киев ИНФО» уточнили, что за рулем находилась блогер Vikunciy, которая погибла вместе со своей помощницей.

Также отмечается, что перед поездкой блогер публиковала сториз, в которых рассказывала о проблемах с колесом автомобиля.

Реклама

По факту смертельной аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в этот же день, 27 мая, в Борисполе Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля Jeep. В результате ДТП погиб пассажир легковушки, еще четыре человека травмированы.

Новости партнеров