Флаг Турции / © Associated Press

Турция существенно сокращает закупки российской нефти Urals из портов Балтийского и Черного морей. Ожидается, что майские объемы импорта станут самыми низкими почти за последние полтора года.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в мае импорт российской нефти Urals в Турцию составит в среднем около 161 тысячи баррелей в сутки.

Это ниже показателей января-апреля, когда средний объем поставок составлял 189 тысяч баррелей в сутки. Также это гораздо меньше, чем в мае 2025 года, когда Турция импортировала около 302 тысяч баррелей ежедневно.

Один из трейдеров крупной западной компании сообщил Reuters, что Турция традиционно покупала российскую нефть со значительными скидками, однако нынешний уровень цен делает подобные закупки менее привлекательными.

Еще два источника агентства связали сокращение поставок в апреле и мае с ростом спроса на российскую нефть в Азии, прежде всего в Индии.

В то же время, Reuters отмечает, что снижение импорта Urals частично компенсируется увеличением поставок в Турцию нефти сорта CPC из Каспийского региона.

Речь идет о нефти, которая в зависимости от маршрута отгрузки может поставляться через Россию или Казахстан.

