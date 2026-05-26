Нефтяной нокаут Кремлю: ВСУ полностью остановили работу стратегического НПЗ

Сызранский НПЗ после атаки

Реклама

Дополнено новыми материалами

Силы обороны Украины нанесли сокрушительные удары по военным объектам и логистике врага. Генеральный штаб ВСУ подтвердил полную остановку работы российского нефтеперерабатывающего завода «Сызранский». Кроме этого, поражены командные пункты, склады дронов и новейшая РЛС оккупантов.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ в Сети.

25 — 26 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупационных войск. Среди пораженных целей — командный пункт противника в районе Очеретино в Донецкой области и пункт управления полка вблизи Верхней Криницы в Запорожской области.

Реклама

Также под удар попали пункты управления БпЛА российских войск в районах Нестерянки (Запорожская область) и Новогродовки в Донецкой области.

Кроме этого, украинские силы поразили склад дронов и склад материально-технического обеспечения вблизи Новопетриковки Донецкой области, а также еще один склад материально-технических средств в Донецке.

Отдельно сообщается о поражении железнодорожной цистерны с горюче-смазочными материалами в районе Дебальцево Донецкой области.

По результатам предыдущих ударов Генштаб подтвердил остановку работы НПЗ «Сызранский» в Самарской области России, по которому Силы обороны Украины нанесли удар 21 мая.

Реклама

Также пораженная 25 мая линейная производственно-диспетчерская станция «Ярославль» получила повреждения оборудования и резервуаров.

А еще подтверждено поражение 24 мая российской радиолокационной станции 1Л125 «Ниобий-СВ» в районе Ярска Луганской области.

Напомним, 21 мая сообщалось, что в России после атаки Сил обороны пылает Сызранский НПЗ, о чем свидетельствуют видео местных жителей. Этот завод относится к Самарскому узлу «Роснефти» (вместе с Куйбышевским и Новокуйбышевским) и способен перерабатывать от 7 до 8,9 млн т нефти ежегодно.

Новости партнеров