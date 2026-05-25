- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 847
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия закрывает небо над огромной территорией: что происходит
В РФ с июня готовят масштабные ограничения для гражданской авиации над Центральной Россией. Запрет коснется частных самолетов, вертолетов и части бизнес-джетов, а причиной называют угрозу атак дронов.
В России с начала июня 2026 года планируют ввести масштабный запрет на полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне. Ограничения будут действовать на высотах до 5100 метров и фактически ударят по частной, малой и части деловой авиации Центральной России.
Об этом сообщает Межрегиональная общественная организация пилотов и владельцев воздушных судов.
По имеющейся информации, запрет охватит не только Москву и Подмосковье, но и более широкую территорию Московского района полетной информации. Речь идет о пространстве, которое простирается на западе до границы с Беларусью, на севере - до границы с петербургской полетной зоной, на востоке - до зон Екатеринбурга и Самары, а на юге - до территорий, где полеты были ограничены еще с начала полномасштабной войны.
Под ограничения могут попасть самолеты авиации общего назначения, частные вертолеты и бизнес-джеты, выполняющие нерегулярные рейсы. Практически это может парализовать работу малой авиации над значимой частью Центральной России.
В то же время, запрет не должен касаться регулярных и чартерных рейсов, авиации, привлеченной к медицинской помощи и эвакуации, а также самолетов, выполняющих авиационно-химические работы, мониторинг трубопроводов и линий электропередач или задания по государственным контрактам.
Официальные сообщения для пилотов Росавиация должна обнародовать в ближайшее время. В документах, по данным российских источников, не указана конечная дата действия запрета.
Причиной таких мер называют угрозу атак беспилотников и неспособность российской системы противовоздушной обороны гарантировать безопасность полетов в регионе.
Удары по РФ: последние новости
В последнее время Украина усугубила дальнобойные удары по территории России. Под поражение попадают объекты, работающие на военную машину РФ, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, склады боеприпасов и другие элементы логистики противника.
Украина нанесла уже 158 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам с начала полномасштабной войны.
Ранее в Новороссийске произошли мощные взрывы. Произошло возгорание на территории нефтебазы «Грушевая балка» и на нефтеналивном терминале «Шесхарис».
Эксперты отмечают, что компания украинских ударов по нефтяной инфраструктуре России парализовала работу крупнейших НПЗ. Даже временные скачки мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке не спасают бюджет страны-агрессорки от дефицита. Кремль вынужден идти на крайние меры и массово продавать золото для войны.