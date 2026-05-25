Россия закрывает небо над огромной территорией: что происходит

Самолет РФ / © Associated Press

Реклама

В России с начала июня 2026 года планируют ввести масштабный запрет на полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне. Ограничения будут действовать на высотах до 5100 метров и фактически ударят по частной, малой и части деловой авиации Центральной России.

Об этом сообщает Межрегиональная общественная организация пилотов и владельцев воздушных судов.

По имеющейся информации, запрет охватит не только Москву и Подмосковье, но и более широкую территорию Московского района полетной информации. Речь идет о пространстве, которое простирается на западе до границы с Беларусью, на севере - до границы с петербургской полетной зоной, на востоке - до зон Екатеринбурга и Самары, а на юге - до территорий, где полеты были ограничены еще с начала полномасштабной войны.

Реклама

Под ограничения могут попасть самолеты авиации общего назначения, частные вертолеты и бизнес-джеты, выполняющие нерегулярные рейсы. Практически это может парализовать работу малой авиации над значимой частью Центральной России.

В то же время, запрет не должен касаться регулярных и чартерных рейсов, авиации, привлеченной к медицинской помощи и эвакуации, а также самолетов, выполняющих авиационно-химические работы, мониторинг трубопроводов и линий электропередач или задания по государственным контрактам.

Официальные сообщения для пилотов Росавиация должна обнародовать в ближайшее время. В документах, по данным российских источников, не указана конечная дата действия запрета.

Причиной таких мер называют угрозу атак беспилотников и неспособность российской системы противовоздушной обороны гарантировать безопасность полетов в регионе.

Реклама

Удары по РФ: последние новости

В последнее время Украина усугубила дальнобойные удары по территории России. Под поражение попадают объекты, работающие на военную машину РФ, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, склады боеприпасов и другие элементы логистики противника.

Украина нанесла уже 158 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам с начала полномасштабной войны.

Ранее в Новороссийске произошли мощные взрывы. Произошло возгорание на территории нефтебазы «Грушевая балка» и на нефтеналивном терминале «Шесхарис».

Эксперты отмечают, что компания украинских ударов по нефтяной инфраструктуре России парализовала работу крупнейших НПЗ. Даже временные скачки мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке не спасают бюджет страны-агрессорки от дефицита. Кремль вынужден идти на крайние меры и массово продавать золото для войны.

Реклама

Новости партнеров