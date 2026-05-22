Атаки на НПЗ позбавляють Росію доходів від зростання світових цін на нафту / © ТСН

Реклама

Кампанія українських ударів по нафтовій інфраструктурі Росії паралізувала роботу її найбільших НПЗ. Навіть тимчасові стрибки світових цін на нафту через війну на Близькому Сході не рятують бюджет країни-агресоркивід дефіциту. Кремль змушений йти на крайні заходи та масово продавати золото для фінансування війни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські удари продовжують суттєво впливати на російську нафтопереробну галузь і скорочувати енергетичні доходи країни-агресорки, попри тимчасове зростання прибутків на тлі війни на Близькому Сході.

Реклама

Українські удари паралізували роботу майже всіх великих НПЗ Росії

Як повідомило 20 травня Reuters із посиланням на неназвані офіційні джерела, майже всі великі нафтопереробні підприємства центральної частини Росії були змушені або повністю зупинити роботу, або скоротити обсяги виробництва після останніх атак українських безпілотників. За даними агентства, під удар потрапили НПЗ, які забезпечують понад 30% виробництва бензину та близько 25% дизельного пального в РФ.

Одним із найбільш постраждалих об’єктів став Кірішський НПЗ у Ленінградській області — один із найбільших у країні, здатний переробляти до 20 млн метричних тонн нафти щороку. За інформацією Reuters, підприємство повністю припинило роботу від 5 травня після удару українських сил у ніч проти 5 травня. Водночас залишається невідомим, чи зміг НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» із потужністю 17 млн тонн на рік хоча б частково відновити роботу після атаки 20 травня.

Також Reuters повідомило, що у травні доходи Росії від продажу нафти й газу можуть зрости на 39% у річному вимірі — до 700 млрд руб. (приблизно 9,8 млрд дол.). Причиною стало підвищення світових цін на нафту через ескалацію на Близькому Сході. Водночас уже у порівнянні з квітнем 2026 року прогнозується падіння цих надходжень на 17%.

За даними агентства, у період від січня до травня 2026 року російські доходи від енергоресурсів скоротилися приблизно на третину — до 3 трлн руб. (близько 42,1 млрд дол.). Reuters пояснює таку динаміку збільшенням державних субсидій для нафтопереробної галузі та циклічними податковими виплатами, прив’язаними до прибутків.

Реклама

Окремо зазначається, що скорочення нафтових доходів РФ у квітні-травні також, імовірно, пов’язане з українською кампанією ударів по нафтовій інфраструктурі Росії.

«З березня 2026 року українські сили значно збільшили частоту, дальність і інтенсивність таких ударів, що спричинило непропорційно великі наслідки для російського нафтового експорту та переробних потужностей і підірвало здатність Росії отримувати прибуток від стрибків світових цін на нафту«, — оцінили аналітики.

Експерти ISW ще влітку та восени 2025 року звертали увагу на труднощі Росії з ремонтом пошкоджених НПЗ через санкції Заходу, які обмежили доступ до необхідних комплектувальних. На думку експертів, після нового етапу посилення українських атак ситуація для російської нафтопереробної галузі лише ускладниться.

«Майбутні українські удари по російській нафтовій інфраструктурі, ймовірно, й надалі чинитимуть тиск на російські доходи та не дозволять Росії отримати будь-які довгострокові вигоди від нинішнього стрибка цін на нафту«, — прогнозують аналітики.

Реклама

Росія розпродує золото — резерви скорочуються

Крім того, Росія продовжує використовувати золоті резерви для покриття дефіциту бюджету. 20 травня Центральний банк РФ повідомив про четверте поспіль скорочення золотих запасів у квітні 2026 року. Станом на 1 травня обсяг резервів становив 73,9 млн унцій золотих злитків — це найнижчий показник від березня 2022 року.

За офіційними даними, лише у квітні резерви скоротилися на 200 тис. унцій, а від початку 2026 року — вже на 900 тис. унцій. Водночас видання The Moscow Times із посиланням на Всесвітню раду із золота повідомляє, що за перші чотири місяці 2026 року Росія втратила 27,9 метричних тонн золота — це найбільше скорочення резервів від 2002 року.

У листопаді 2025 року Центробанк РФ уперше почав продавати золото для фінансування зростальних воєнних витрат. Паралельно Росія продовжує витрачати ліквідні кошти Фонду національного добробуту на ведення війни проти України.

«Зростальна залежність Росії від своїх золотих резервів підкреслює посилення боргового тиску, оскільки країна змушена ухвалювати дедалі складніші рішення для підтримки війни проти України», — резюмували в ISW.

Реклама

Нагадаємо, на початку травня в ISW інформували, що попри зростання світових цін на нафту через блокування Ормузької протоки, економіка Росії продовжує виснажуватися, оскільки всі надприбутки тотально спрямовуються на фінансування війни в Україні. Хоча Кремль розраховував на додаткові 200 млрд руб., реальна динаміка доходів за березень-квітень 2026 року не демонструє зростання, а воєнні витрати лише збільшуються, зокрема через підвищення бонусів за контрактну службу в армії. Ситуацію ускладнюють далекобійні удари України по нафтовій інфраструктурі, які вже позбавили РФ щонайменше 7 млрд дол. доходу та знизили потужність ключових портів Усть-Луга та Приморськ.

Водночас російські банкіри відверто прогнозують значне ослаблення рубля до 80 — 90 за долар наприкінці року та зростання тіньової економіки через нове податкове законодавство.

Новини партнерів