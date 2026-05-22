У Національній гвардії створили окрему артилерійську бригаду «Гармаш»

Артилерійська бригада «Гармаш»

У Національній гвардії сформована 8-ма артилерійська бригада «Гармаш». Йдеться про підрозділ 1-го корпусу НГУ «Азов», який має забезпечувати системну вогневу підтримку одразу кількох бойових частин і закривати ті задачі, де критично важлива швидкість та точність.

За даними джерел, комплектування намагаються провести максимально оперативно — швидше, ніж це зазвичай відбувається при розгортанні нових артилерійських підрозділів.

Що відомо про «Гармаш»

Бригаду формують артилеристи з реальним бойовим досвідом — від номерів обслуги до командирів дивізіонів і артилерійських груп. Це не «з нуля», а радше зібраний досвід кількох років війни, який зараз намагаються зібрати в одну структуру.

Очолив підрозділ підполковник Андрій «Дубок» Ковкрак — колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Раніше він відповідав за координацію різних напрямків, тепер цей досвід переноситься на рівень окремої артилерійської одиниці.

Довідка. Шеврон «Гармаш» — блискавка, що формує восьмикінечну зірку. Ідея проста: швидкий удар, який змінює ситуацію на полі бою і дає можливість працювати іншим підрозділам.

Навіщо потрібна окрема артбригада

Кілька бригад, що діють на одній ділянці фронту, потребують централізованої підтримки. Дивізіон зазвичай працює на рівні батальйону або роти. Але коли мова про більші операції — цього вже недостатньо.

Окрема артилерійська бригада дозволяє:

концентрувати вогонь у критичній точці за короткий час

координувати різні типи артилерії в межах однієї операції

підтримувати наступ або оборону без «провалів» у вогні

Фактично це перехід від локальної підтримки до системної роботи на рівні всієї ділянки бойових дій.

Як працюватиме на фронті

Артилерія «Гармаша» закриватиме кілька ключових напрямків одночасно. І тут важлива не лише сила вогню, а швидкість прийняття рішень — від розвідданих до пострілу.

Основні задачі:

підтримка піхоти під час штурмів;

контрбатарейна боротьба;

ураження техніки та скупчень живої сили;

прикриття під час оборони.

Важливий момент — щільна взаємодія з розвідкою та БПЛА. Без цього сучасна артилерія просто не працює ефективно.

Це інший рівень координації: менше часу на узгодження, більше — на дію.

Набір: кого шукають

Паралельно триває набір добровольців. Потрібні не лише досвідчені артилеристи — частину людей готові навчати з нуля.

Серед відкритих напрямків:

артилерійські спеціальності;

оператори БПЛА для корекції вогню;

зв’язківці;

водії та технічні фахівці.

На офіційному сайті бригади «Гармаш» — harmash.army ви можете дізнатись деталі щодо умов служби та рекрутингу.

Раніше було оголошено про об’єднання кількох бригад під єдиним командуванням. Це перший подібний формат у межах Національної гвардії — фактично повноцінне оперативно-тактичне з’єднання.

У складі — підрозділи з різною спеціалізацією, і поява окремої артилерійської бригади логічно закриває питання централізованої вогневої підтримки.

Якщо ви готові поповнити ряди артилерійців — заповнюйте анкету та будь першим в лавах 8-ї артилерійської бригади «Гармаш».

