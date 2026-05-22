Поки одні бачать у вітрівках стильну спортивну ностальгію, інші згадують моменти зі шкільних спортзалів і незручні підліткові роки. Про це іронічно та чесно розповіло видання PureWow.

Здається, мода остаточно закохалася у спортивну естетику 90-х і 2000-х. Після повернення кросівок на платформі, спортивних штанів і олімпійок черга дійшла до вітрівок, тих самих легких курток із шарудливої тканини, які колись були обов’язковим атрибутом шкільних екскурсій та уроків фізкультури.

Спортивна ностальгія

Популярність вітрівок напряму пов’язана з глобальною хвилею ностальгії за 90-ми та початком 2000-х. Саме покоління міленіалів і зумерів зробили модними речі, які ще недавно здавалися «антитрендом».

Та проблема у тому, що одяг часто несе не лише естетику, а й емоційні асоціації. Для багатьох вітрівка — це не образ із модного дефіле, а шкільний спортзал, дешевий спортивний костюм, пластиковий звук тканини та спогади про уроки фізкультури. Саме тому навіть найдорожча дизайнерська модель у когось усе одно викликає відчуття «обов’язкової шкільної естафети».

Вітрівки складно стилізувати

Теоретично верхній одяг має завершувати образ і додавати йому характеру, наприклад, шкіряна куртка робить образ сміливішим, а оверсайз-жакет додає структури та впевненості. А от вітрівка часто має такий вигляд, ніби її вдягнули в останню хвилину після перевірки прогнозу погоди.

Окреме питання — тканина. Той самий характерний шарудливий матеріал, який є частиною «фішки» вітрівок, для багатьох залишається психологічно пов’язаним зі спортивною формою та підлітковою незручністю.

Силует, який підходить не кожному

Ще одна причина суперечливого ставлення до тренду — крій. Більшість вітрівок мають прямий коробчастий силует, блискавку по центру та об’ємну посадку. На мініатюрних фігурах такий фасон може «з’їдати» пропорції та робити образ менш структурованим.

Саме тому вітрівки часто працюють лише у дуже продуманих стилізаціях, коли контраст між спортивною курткою та делікатнішими речами має навмисний вигляд.

Мода не для всіх

Як і з будь-яким складним трендом, усе тримається на подаванні. На комусь спортивна недбалість має невимушений стильний вигляд, як от, наприклад, акторка Зої Кравітц, яка легко інтегрує вітрівки у мінімалістичні образи зі шовковими спідницями та підборами. У такому стилізуванні спортивний елемент створює потрібний контраст і додає образу розслабленості.

Але водночас це один із тих трендів, який важко «навчитися» носити через TikTok чи модні інструкції, бо він або резонує з особистим стилем, або ні.

Сьогодні мода дедалі частіше романтизує речі, які раніше вважалися дивними, незграбними чи навіть несмаком, наприклад, ортопедичне взуття, спортивні окуляри, функціональні куртки чи туристична естетика. Вітрівка ідеально вписується у цю тенденцію «навмисної незручності», де головне — не традиційна краса, а характер образу.

Повернення вітрівок доводить, що сучасна мода дедалі більше будується не лише на красі, а й на емоціях, асоціаціях і ностальгії. Для когось це стильний символ спортивного шику, а для когось — повернення із підліткових років, які неможливо «розбачити».

