Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ідеалізують своїх партнерів

Під впливом почуттів ми не помічаємо більшої частини негативу, який — різною мірою — притаманний кожному з нас, але є й ті, хто не бачить його зовсім.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ідеалізують своїх партнерів.

Рак

Раки, як кажуть астрологи, плавають тільки в чистій воді, тому їхній партнер має бути ідеальним за визначенням. Якщо не всі якості партнера цьому відповідають, представники знака намагаються цього не помічати — в їхніх очах людина, яка поруч, краща за всіх.

Стрілець

Стрільці — подібні до дзеркала, що відображає ставлення до них інших людей, і якщо партнер виявляє до них щиру симпатію, вони знайдуть у ньому навіть ті якості, яких ніколи не було. У крайньому разі, якщо зовсім нема за що зачепитися, необхідне вони і вигадати можуть.

Риби

Риби повністю розчиняються у своїх почуттях, тож — через чуттєвий туман, що затуманює їм очі, — не звертають увагу на недоліки, натомість бачать чесноти — як істинні, так і уявні. Та щойно завіса з очей спадає, від ідеального партнера — у їхніх очах — не лишається й сліду.

