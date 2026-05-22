Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ідеалізують своїх партнерів
Сприймати кохану людину максимально адекватно, бачачи в ній не тільки переваги, а й недоліки, дано не всім.
Під впливом почуттів ми не помічаємо більшої частини негативу, який — різною мірою — притаманний кожному з нас, але є й ті, хто не бачить його зовсім.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ідеалізують своїх партнерів.
Рак
Раки, як кажуть астрологи, плавають тільки в чистій воді, тому їхній партнер має бути ідеальним за визначенням. Якщо не всі якості партнера цьому відповідають, представники знака намагаються цього не помічати — в їхніх очах людина, яка поруч, краща за всіх.
Стрілець
Стрільці — подібні до дзеркала, що відображає ставлення до них інших людей, і якщо партнер виявляє до них щиру симпатію, вони знайдуть у ньому навіть ті якості, яких ніколи не було. У крайньому разі, якщо зовсім нема за що зачепитися, необхідне вони і вигадати можуть.
Риби
Риби повністю розчиняються у своїх почуттях, тож — через чуттєвий туман, що затуманює їм очі, — не звертають увагу на недоліки, натомість бачать чесноти — як істинні, так і уявні. Та щойно завіса з очей спадає, від ідеального партнера — у їхніх очах — не лишається й сліду.
