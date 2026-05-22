ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
407
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ідеалізують своїх партнерів

Сприймати кохану людину максимально адекватно, бачачи в ній не тільки переваги, а й недоліки, дано не всім.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Під впливом почуттів ми не помічаємо більшої частини негативу, який — різною мірою — притаманний кожному з нас, але є й ті, хто не бачить його зовсім.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ідеалізують своїх партнерів.

Рак

Раки, як кажуть астрологи, плавають тільки в чистій воді, тому їхній партнер має бути ідеальним за визначенням. Якщо не всі якості партнера цьому відповідають, представники знака намагаються цього не помічати — в їхніх очах людина, яка поруч, краща за всіх.

Стрілець

Стрільці — подібні до дзеркала, що відображає ставлення до них інших людей, і якщо партнер виявляє до них щиру симпатію, вони знайдуть у ньому навіть ті якості, яких ніколи не було. У крайньому разі, якщо зовсім нема за що зачепитися, необхідне вони і вигадати можуть.

Риби

Риби повністю розчиняються у своїх почуттях, тож — через чуттєвий туман, що затуманює їм очі, — не звертають увагу на недоліки, натомість бачать чесноти — як істинні, так і уявні. Та щойно завіса з очей спадає, від ідеального партнера — у їхніх очах — не лишається й сліду.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
407
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie