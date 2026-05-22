Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не варто братися за серйозні справи

Від триваліших проєктів слід відмовитися або хоча б перенести їх на кілька днів — на початок наступного робочого тижня.

Сьогодні, 22 травня, відчути прилив енергії можуть представники всіх знаків Зодіаку, але трьом із них бажано братися тільки за ті справи, які можна завершити до вечора.

Овен

Овни будь-який проєкт у будь-який день намагаються «закрити» максимально швидко, тому нинішнє «побажання» зірок вони сприймуть із радістю — воно цілком вкладеться в їхні власні плани, тобто жодних проблем у представників знака — особливо в п’ятницю — точно не виникне.

Діва

Діви, як головні перфекціоністи зодіакального кола, поспішати не люблять — вони вважають за краще діяти спокійно, доводячи будь-яку свою справу до досконалості. Тому сьогодні їм для роботи необхідно вибрати заздалегідь нескладний проєкт, який не потребуватиме від них багато часу.

Водолій

Водолії, приступаючи до втілення в життя чергової — нової — ідеї, самі не знають, скільки часу й зусиль їм доведеться на неї витратити. Можливо, не вдасться це зробити й тепер, у такому разі представникам знака потрібно хоча б постаратися швидко довести її до логічного кінця.

