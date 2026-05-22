У Миколаєві вночі пролунали кілька вибухів: місто атакують безпілотники

Дрон / © ТСН.ua

У Миколаєві вночі кілька разів лунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомило Суспільного.

За попередньою інформацією, у напрямку міста та області продовжували рухатися ворожі дрони. Офіційної інформації від влади щодо наслідків атаки, постраждалих чи руйнувань наразі немає. Повітряна тривога в регіоні тривала протягом ночі.

Нагадаємо, ввечері 28 березня РФ масовано вдарила по Миколаївщині. Так, Воскресенська громада опинилася під атакою дронів типу «Шахед». Внаслідок удару є восьмеро потерпілих, серед них — семеро дітей. Усі зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Постраждалих оперативно доправили до медичних закладів. Як зазначалося, лікарі надають необхідну медичну допомогу.

