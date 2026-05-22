Трамп і Нетаньягу посварилися через Іран: CNN дізнався деталі напруженої розмови

Трамп і Нетаньягу / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провели напружену телефонну розмову щодо подальших дій у війні проти Ірану.

Як пише CNN, лідери мають різні погляди на те, як діяти далі. Нетаньягу наполягає на жорсткішому підході та вважає, що відтермінування ударів лише дає Ірану час. За даними джерел, він заявив Трампу, що рішення відкласти нові удари було помилкою.

Натомість Трамп схиляється до того, щоб дати шанс переговорам. Раніше він скасував заплановані удари по Ірану після прохання країн Перської затоки, зокрема Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ.

За даними CNN, у верхівці ізраїльського уряду зростає роздратування через те, що Вашингтон, на їхню думку, дозволяє Тегерану затягувати дипломатичний процес. Водночас Трамп заявив, що США перебувають “на межі” між угодою з Іраном і відновленням бойових дій.

Нагадаємо, раніше американський президент оголосив дедлайн для Ірану, щоб завершити переговори.

